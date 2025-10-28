आज का राशिफल 28 अक्टूबर: वृषभ राशि वाले न लें कोई रिस्क, टैप कर पढ़ें अपनी राशि का हाल

संक्षेप: Horoscope 28 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 28 अक्टूबर को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 28 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। सूर्य तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। चंद्रमा धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। प्रेम, संतान की स्थिति पहले से बेहतर। नौकरी चाकरी की स्थिति भी अच्छी है। सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार सबकुछ अच्छा है। सूर्य को जल देना अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि- एक दिन थोड़ा सा खराब है। बचकर पार करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान ठाक है। व्यापार भी ठीक है, लेकिन किसी भी मामले में कोई रिस्क मत लीजिए। पीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- नौकरी चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। जो लोग विवाहित हैं, वो जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा समय गुजारेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- प्रेम, संतान की स्थिति पहले से काफी बेहतर। स्वास्थ्य अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। भाग्य साथ दे रहा है। आपमें बहुत शुभता वाला तेज आ रहा है। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। प्रेम में थोड़ा तूतू-मैंमैं हो सकता है। संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कन्या राशि- गृह कलह के संकेत हैं। घरेलू सुख बाधित रहेगा। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। क्रोध से बचें। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।

तुला राशि- पराक्रम बढ़ेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- मन चिंतित रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार मध्यम है। लाल वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग बनेगा। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु का दान करें।

मीन राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। पिता का साथ मिलेगा। व्यापारिक विस्तार होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।