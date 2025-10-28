Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 28 October 2025 aries to pisces lucky unlucky rashi today horoscope future predictions
आज का राशिफल 28 अक्टूबर: वृषभ राशि वाले न लें कोई रिस्क, टैप कर पढ़ें अपनी राशि का हाल

आज का राशिफल 28 अक्टूबर: वृषभ राशि वाले न लें कोई रिस्क, टैप कर पढ़ें अपनी राशि का हाल

संक्षेप: Horoscope 28 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 28 अक्टूबर को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 28 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Tue, 28 Oct 2025 05:12 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। सूर्य तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। चंद्रमा धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। प्रेम, संतान की स्थिति पहले से बेहतर। नौकरी चाकरी की स्थिति भी अच्छी है। सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार सबकुछ अच्छा है। सूर्य को जल देना अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि- एक दिन थोड़ा सा खराब है। बचकर पार करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान ठाक है। व्यापार भी ठीक है, लेकिन किसी भी मामले में कोई रिस्क मत लीजिए। पीली वस्तु का दान करें।

ये भी पढ़ें:मंगल का वृश्चिक गोचर, 27 अक्टूबर से इन 6 राशियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम

मिथुन राशि- नौकरी चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। जो लोग विवाहित हैं, वो जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा समय गुजारेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- प्रेम, संतान की स्थिति पहले से काफी बेहतर। स्वास्थ्य अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। भाग्य साथ दे रहा है। आपमें बहुत शुभता वाला तेज आ रहा है। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। प्रेम में थोड़ा तूतू-मैंमैं हो सकता है। संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कन्या राशि- गृह कलह के संकेत हैं। घरेलू सुख बाधित रहेगा। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। क्रोध से बचें। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।

तुला राशि- पराक्रम बढ़ेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- मन चिंतित रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार मध्यम है। लाल वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग बनेगा। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु का दान करें।

मीन राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। पिता का साथ मिलेगा। व्यापारिक विस्तार होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Today Horoscope Aaj Ka Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने