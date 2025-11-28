Hindustan Hindi News
Aaj Ka Rashifal 28 November 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप:

Horoscope 28 November 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 28 नवंबर को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 28 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Fri, 28 Nov 2025 05:31 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Rashifal 28 November 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। बुध तुला राशि में। सूर्य, शुक्र, मंगल वृश्चिक राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा कष्टप्रद होगा। प्रेम,संतान की स्थिति मध्यम। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। व्यापार सही रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार मध्यम रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- यात्रा करने से बचें अभी। धर्म में अतिवादी न बनें। भाग्य पर भरोसा करके कोई काम न करें। अपमानित होने का भय रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- नौकरी-चाकरी पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। जीवनसाथी के भी साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान मध्यम। एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। सूर्य को जल दें और काली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। डिस्टर्बेंस बहुत रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान भी मध्यम है। व्यापार ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग मध्यम है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- घरेलू सुख बाधित रहेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कुछ बड़े गृह कलह की आवश्यकता है। शांतचित्त होकर निपटाएं। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

धनु राशि- नए व्यापार की अभी शुरुआत न करें। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक। व्यापार मध्यम रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

मकर राशि- मुख रोग के शिकार हो सकते हैं और गंदी भाषा के प्रयोग से बचें। धन हानि के संकेत हैं। निवेश न करें। कुटुंब से न उलझें। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक। व्यापार भी ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- मन अप्रसन्न रहेगा। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अवसाद ग्रस्त रहेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार मध्यम है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। सर दर्द, नेत्र पीड़ा बड़े स्तर पर हो सकती है। पार्टनरशिप में प्रॅाब्लम है। व्यापार मध्यम रहेगा। काली वस्तु का दान करना, शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
