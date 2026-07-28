आज का राशिफल 28 जुलाई: आज चंद्रमा इन 5 राशियों को दिलाएंगे खूब पैसा, मिलेगा भाग्य का साथ

Aaj ka rashifal 28 July 2026: आज चंद्रमा की शुभ स्थिति कई राशियों का भाग्य चमका सकती है। जानें आज किन राशि वालों के पास आएगा पैसा, मिलेगी अच्छी खबर और किन राशि के लोग रहें सतर्क।

Today Horoscope 28 July 2026, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- मंगल वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, सूर्य और गुरु कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के हैं और इस नक्षत्र के मालिक शुक्र होते हैं। बृहस्पति के घर में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में शुभता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी सी ऊपर-नीचे होगा मतलब जैसे एक रेस्टलेसनेस फील करेंगे आप, स्टिम्युलेटेड फील करेंगे आप, बाकी कोई बीमारी का संकेत नहीं दिख रहा है। और फिर भी एक शुभता बनी रहेगी, कोई अपमानजनक स्थिति नहीं आएगी। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में है।

आज का राशिफल 28 जुलाई 2026 मेष राशि: भाग्य साथ देगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार आपका अच्छा चलता रहेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। मन पवित्रता से ओत-प्रोत रहेगा। निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा और बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि: स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमाहट आ गई है, जो खराब स्थिति थी उसमें थोड़ी मध्यम स्थिति आ गई है। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है। संतान धनवान बन रही है और व्यापारी की स्थिति आपकी अच्छी है। निवेश के लिए उपयुक्त समय है और पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: शादी-ब्याह तय हो सकती है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा, रंगीन बने रहेंगे। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है, डेटिंग के लिए बड़ा उपयुक्त समय है। नए संबंध में थोड़ा सा रुक के जाइएगा, पुराने संबंध को बहुत ऑक्वर्ड सिचुएशन में न जाने दें। निवेश करें, शुभ होगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थोड़ी बनी रहेगी लेकिन पहले से सुधार दिख रहा है। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, व्यापार भी अच्छा चलता रहेगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करना और पीली वस्तु अर्पित करना उनको शुभ होगा।

सिंह राशि: स्वास्थ्य ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस बनी रहेगी, घबराहट-बेचैनी बनी रहेगी। प्रेम-संतान में थोड़ी दूरी बनी रहेगी, व्यापार आपका अच्छा रहेगा, शत्रु थोड़े एक्टिव रहेंगे और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत है, व्यापार अच्छा चलता रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि: कन्या राशि के थोड़ा सा ग्रह कलह के संकेत हैं, स्वास्थ्य में थोड़ा सीने में भारीपन रहेगा लेकिन कोई बीमारी का संकेत नहीं है। प्रेम-संतान बहुत अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा, निवेश करें शुभ होगा।

तुला राशि: व्यापारिक ऊर्जा बढ़ी रहेगी आपमें, अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य मध्यम चल रहा है, लग्नेश केतु के साथ चल रहे हैं। प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी कही जाएगी, शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि की स्थिति थोड़ा सा धन की स्थिति में धन का आवक तो हो रहा है लेकिन निवेश अभी वर्जित रहेगा। जुआ-सट्टा लॉटरी में पैसे मत लगाइएगा। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी होगी, व्यापार बहुत अच्छा होगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि: सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है इन दिनों लेकिन खराब नहीं है। व्यापारी की स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। मिला-जुला करके आपका फेज अच्छा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि: चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है और सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय, काल्पनिक भय सब सताएगा। प्रेम संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा लेकिन निवेश मत करिएगा अभी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: आय में आशातीत बढ़ोत्तरी होगी। यात्रा का योग बनेगा। कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। निवेश करना उचित रहेगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।