Aaj Ka Rashifal 28 February 2026: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें दैनिक राशिफल
Horoscope 28 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 28 फरवरी को रविवार है। आइए जानते हैं, 28 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
Aaj ka Rashifal 28 February 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में हैं। चंद्रमा कर्क राशि, पुनर्वसु नक्षत्र (जो कि गुरु का नक्षत्र होता है) में हैं जो कि अत्यंत शुभकारी है। ये आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करेंगे और भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये काल पुरुष के चतुर्थ भाव में हैं और स्वगृही हैं। घरेलू सुख बढ़-चढ़ कर आप हासिल करेंगे। ओवरऑल, यह थोड़ा सुखद दिवस होगा। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु कुंभ राशि में हैं, जहां बुध वक्री गति से चल रहे हैं। शनि मीन राशि में हैं, जो कि शुभ नहीं है।
राशिफल-
मेष राशि- भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी और मां का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, वहीं प्रेम और संतान की स्थिति भी मध्यम बनी रहेगी। व्यापार अच्छा चलेगा और दिन आनंदमय रहेगा। बस थोड़ा गृह-कलह से बचें और अपने पास लाल वस्तु रखें।
वृषभ राशि- व्यापारिक दृष्टिकोण से यह शुभ समय रहेगा। जीवन में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, पर व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। मां काली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
मिथुन राशि- धन का आगमन बढ़ेगा और अपनों के साथ संबंधों में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, प्रेम और संतान मध्यम रहेंगे, लेकिन व्यापार अच्छा रहेगा। फिलहाल निवेश पर थोड़ा नियंत्रण रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें और अत्यधिक बोलकर किसी को ठेस न पहुंचाएं। संतुलन बनाकर रखें और अपने पास हरी वस्तु रखना शुभ होगा।
कर्क राशि- विषम परिस्थितियों में भी यह एक सुखद दिवस है। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। एक अच्छी ऊर्जा आपमें प्रवाह करेगी। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि- मन चिंतित रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ठीक-ठाक समय है। दांपत्य के लिए थोड़ा मध्यम समय और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मध्यम समय, बचकर पार करिए। नौकरी-चाकरी में रिस्क मत लीजिएगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि- आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। खुशहाल जीवन गुजारेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। डिस्टर्ब रहेंगे, शत्रुओं की संख्या बढ़ी रहेगी। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। मानसिक अवसाद तब भी बना रहेगा बच्चों और प्रेम इत्यादि को लेकर के। विद्यार्थी भी असमंजस की स्थिति में रहेंगे। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि- भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। लेकिन गृह-कलह के बड़े संकेत हैं। घरेलू चीज़ों को शांत होकर के निपटाइएगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसलिए वाहन सावधानी से और धीरे चलाएं। किसी से उलझने या पंगेबाजी करने से बचें और किसी भी तरह का जोखिम न लें। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार की स्थिति मध्यम रहेगी। भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपके लिए शुभ होगा।
मकर राशि- जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी और करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, साथ ही प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। हालांकि, अभी किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। काली वस्तु का दान करना आपके लिए फलदायी रहेगा।
कुंभ राशि- अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन जीत आपकी ही होगी। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, जबकि व्यापार लगभग ठीक रहेगा। भगवान गणेश को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
मीन राशि- विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। सिरदर्द, नेत्र पीड़ा, न्यूरो और पार्टनरशिप जैसी समस्याएं अभी बनी रह सकती हैं। काली वस्तु का दान करना और भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय