Aaj ka Rashifal 28 April 2026: आज चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि में, किन राशियों को कराएगा धन वृद्धि
Aaj Ka Rashifal 28 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 28 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-
ग्रहों की स्थिति- मेष राशि में सूर्य, वृषभ राशि में शुक्र, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के होकर कन्या राशि में बैठे हैं। यह चंद्रमा संवेदनशीलता बढ़ाने वाले, रिसर्च कराने वाले या फिर किसी चीज को थोड़ा परेशान करके सिखाने वाले होते हैं, लेकिन ये ज्ञान और धन में वृद्धि कराते हैं। राहु कुंभ राशि में तथा बुध, मंगल और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।
राशिफल-
मेष राशि
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी, संतान की स्थिति बहुत अच्छी और व्यापार भी आपका अच्छा है। हरी वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।
वृषभ राशि
भावनाओं पर काबू करके काम करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा सोच-समझकर लेना होगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं की स्थिति है, संतान को लेकर मन परेशान रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा है और व्यापार भी अच्छा है। अपने पास हरी वस्तु रखें।
मिथुन राशि
भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि होगी, भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी दूरी वाली रहेगी। व्यापार अच्छा है, लेकिन कलह से बचें क्योंकि गृह-कलह के संकेत हैं। अपने पास हरी वस्तु रखें।
कर्क राशि
पराक्रम रंग लाएगा, व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान अभी मध्यम है, लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि
धनदायक समय है, अपनों और कुटुंबों की संख्या बढ़ेगी। स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा, प्रेम-संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
कन्या राशि
सौम्यता बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और प्रेम-संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।
तुला राशि
मानसिक परेशानी बनी रहेगी, अज्ञात भय सताएगा और डर का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य, प्रेम-संतान और व्यापार सब अच्छा है, लेकिन बेवजह मन चिंतित रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।
वृश्चिक राशि
आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, लेकिन प्रेम-संतान और व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु दान करना शुभ होगा।
धनु राशि
आपके लिए कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, लेकिन प्रेम और संतान का पक्ष मध्यम बना हुआ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आज भगवान गणेश को प्रणाम करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा।
मकर राशि
आपका भाग्य साथ देगा और यात्रा के सुखद योग बनेंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की की संभावना है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और प्रेम व संतान का भरपूर साथ मिलेगा। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। माँ काली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा।
कुंभ राशि
आज परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल रह सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। चोट-चपेट लगने या किसी परेशानी में पड़ने की आशंका है, अतः अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। हालाँकि, प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने पास कोई हरी वस्तु रखना आपके लिए लाभकारी होगा।
मीन राशि
आपको जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा और प्रेम, संतान व व्यापार की स्थिति भी काफी अच्छी बनी हुई है। भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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