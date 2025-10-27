Hindustan Hindi News
आज का राशिफल 27 अक्टूबर: मेष समेत इन राशियों का भाग्य देगा साथ, बनेंगे धन लाभ के योग

संक्षेप: Horoscope 27 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 27 अक्टूबर को सोमवार है। आइए जानते हैं, 27 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Mon, 27 Oct 2025 05:08 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। सूर्य, मंगल तुला राशि में। बुध वृश्चिक राशि में। चंद्रमा धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य में काफी सुधार हो चुका है। प्रेम, संतान की स्थिति काफी सुदृढ़ हो चुकी है। व्यापार भी अच्छा है। शुभ संकेत दिख रहे हैं। पीली वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- बचकर पार करिए। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई रिस्क मत लीजिए। प्रेम, संतान ठीक-ठाक। व्यापार भी ठीक है, लेकिन किसी भी मामले में कोई रिस्क मत लीजिए। पीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- जीवनसाथी के साथ सानंद समय गुजारेंगे। रंगीन बने रहेंगे। छुट्टी सा महसूस करेंगे। सुखमय जीवन बितेगा। नौकरी-चाकरी, प्रेम-संतान, स्वास्थ्य, व्यापार अद्भुत। बहुत बढ़िया। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि-बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति सुधर चुकी है। व्यापार भी अच्छा है। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

सिंह राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लेखकों के लिए कवियों के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य अच्छा है। भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- गृह कलह के संकेत हैं, लेकिन भूमि, भवन, वाहन की खरादारी का प्रबल योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। बस कलह से बचें। पीली वस्तु का दान करें।

तुला राशि- पराक्रम रंग लाएगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- धनार्जन होगा। परिवार में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। प्रेम, संतान से थोड़ी दूरी। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। मन में परेशानी, घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सरकारी तंत्र से लाभ होगा। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
