आज का राशिफल: मेष को मिलेगा भाग्य का साथ, वृषभ को रहना होगा सावधान, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल

आज ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए मिले-जुले संकेत दे रही है। मेष, कुंभ और मीन राशि वालों को भाग्य, करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि वृषभ और मकर राशि के लोगों को जोखिम, खर्च और मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी गई है।

Aaj Ka Rashifal 27 July 2026 Horoscope Today: ग्रहों की स्थिति- मंगल वृषभ राशि में बने हुए हैं, बुद्ध मिथुन राशि में स्वग्रही बने हुए हैं। सूर्य और गुरु कर्क राशि में, जहाँ गुरु उच्च के हैं और मित्र क्षेत्री चंद्रमा, शुक्र, केतु एक विपरीत परिणाम देने वाले, तबीयत खराब करने वाले, रिलेशनशिप को ब्रेक करने वाले कुयोग बनाकर चल रहे हैं। वहीं पर चंद्रमा धनु राशि के मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं। केतु के नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का सटइशा होता है, मूल की शांति कराई जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि: भाग्य साथ देगा और व्यावसायिक सफलता मिलेगी। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है, व्यापारी की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, यात्रा का योग बनेगा और भाग्य पर भरोसा करके भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन मान-सम्मान पर ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि: बहुत बचकर पार करिएगा। चंद्रमा अष्टम भाव में और वो भी केतु के नक्षत्र में है, बहुत विपरीत परिणाम देने वाला योग बन रहा है। कोई रिस्क मत लीजिएगा। प्रेम संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा, निवेश कर सकते हैं। गणेश जी को प्रणाम करना और पीली वस्तु दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, शब्दों पर ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार अच्छा है, निवेश के लिए उपयुक्त समय है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि: क्रोध पे काबू रखिए। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा और स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम दिखाई पड़ रहा है। निवेश रुक जाइएगा अभी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। भावुकता पर काबू रखना पड़ेगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। बच्चों के सेहत पे ध्यान दें। व्यापारी की स्थिति आपकी अच्छी है, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि: ग्रह कलह के संकेत हैं। भूमि भवन वाहन की खरीददारी ध्यान देकर के करिएगा। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रख रहे हैं या नीला वस्त्र धारण करना शुभ होगा।

तुला राशि: व्यापारी की स्थिति अच्छी है। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है, व्यापार आपका चलता रहेगा, स्वास्थ्य भी मध्यम गति से आगे बढ़ रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: धन का संग्रह बढ़ेगा और संग्रहित अभी रखिए, किसी को दीजिए मत, अदरवाइज मांगने में दिक्कत होगी। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि: ऊर्जावान बने रहेंगे लेकिन मानसिक चंचलता पर ध्यान रखिएगा। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है, व्यापार अच्छा है, निवेश के लिए उपयुक्त समय है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि: चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन परेशान रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी। प्रेम संतान भी मध्यम है, व्यापार मध्यम है, निवेश अभी मत करिएगा, काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा, निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।