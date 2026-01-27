Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 27 january 2026 Todays Horoscope daily predictions for all 12 zodiac signs Rashifal in hindi
Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 27 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 27 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप:

Today Horoscope Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 27 जनवरी को सोमवार है। आइए जानते हैं, 27 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Jan 27, 2026 05:16 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय
share Share
Follow Us on

Today Horoscope Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 27 जनवरी को सोमवार है। आइए जानते हैं, 27 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। आज मेष राशि में चंद्रमा। गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राशिफल

मेष राशि- स्वास्थ्य में कुछ अच्छी स्थिति दिख रही है। चली आ रही परेशानी दूर होगी। ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और ये ऊर्जा बड़ी ही कन्सट्रेक्टिव एनर्जी होगी। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय होगा। समाज में सराहे जाएंगे। आपका कद बढ़ेगा। शुभ दिन। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- ऐसे तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। चाहे- स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, संतान हो, व्यापार हो सबकुछ है। बस मनरेशान रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा इन दिनों टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। बुध जो की लग्नेश हैं। शारीरिक स्थिति आपकी थोड़ी सी मध्यम चल रही है। पंचम भाव का स्वामी जो कि- विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम सबको दर्शाता है वो भी अपोजिट दिख रहा है। बाकी आय की स्थिति मजबूत होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा बेहतर समय। खराब से थोड़ा बेहतर समय होगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। जीवनसाथी के साथ थोड़ा सा ड्राईनेश रहेगी। जिनकी शादी-ब्याह तय होगी वो बहुत सारे ऑप्शन्स में फंसे रहेंगे। प्रेम के ऑप्शन्स भी आपको बहुत ज्यादा कंन्फ्यूज करेगा। ये कंन्फ्यूजन वाला समय है लेकिन खराब नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- बहुतायत मात्रा में इस समय शत्रु पैदा हो रहे हैं, लेकिन समन होगा। जीत आपकी होगी। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से सही है और संतान, प्रेम भी सही है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- मन परेशान रहेगा। क्रोध पर काबू रखना होगा। भावुकता पर काबू रखना होगा। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। व्यापार ठीक है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

तुला राशि- घरेलू सुख बाधित रहेगा। मां के स्वास्थ्य पर और स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार आपका अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 27 जनवरी: मेष राशि आज ऑफिस में आप पर सवाल उठाए जाएंगे
ये भी पढ़ें:कर्क राशिफल 27 जनवरी: कर्क राशि के लिए 27 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:पैसों को लेकर रखें सावधानी, जानिए धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन

वृश्चिक राशि- पराक्रम रंग लाएगा। बहुत तरह के लोग आपका साथ दे रहे हैं। व्यापारिक स्थिति अच्छी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी जुबान पर थोड़ा सा काबू रखिए। इसके अलावा स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- गृह कलह से बचें, लेकिन भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। घबराहट, बेचैनी, क्रोध इत्यादि से बचें। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- पराक्रम रंग लाएगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॅाब्लम। सरकारी तंत्र से उलझना ठीक नहीं होगा। पिता के साथ और स्वास्थ्य को लेकर मन परेशान रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

मीन राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। धन दायक समय। कुटुंब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Rashifal In Hindi Today Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने