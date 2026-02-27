Aaj Ka Rashifal, 27 फरवरी 2026: आज वृषभ और मेष की इनकम बढ़ेगी, कर्क, वृश्चिक के लिए खराब समय, बचकर पार करें
Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 27 फरवरी 2026 शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। ग्रहों की स्थिति- मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा का सुयोग बना हुआ है। केतु सिंह राशि में है। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। मिथुन राशि में अच्छे योग बने हुए हैं, वहीं कुंभ राशि में बहुत ही एक नेगेटिव योग बना हुआ है।
राशिफल-
मेष राशि- व्यापारिक प्रसार होगा। अपनों का साथ होगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। आय में बढ़ोतरी होगी। फिर भी, मानसिक परेशानी और शारीरिक परेशानी रहेगी। बैलेंस करके चलिएगा। लाल वस्तु पास रखना, सूर्य को जल देना और काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि- धन का आवक बढ़ेगा। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। शब्द साधक की तरह व्यवहार करेंगे। कुटुंबों में वृद्धि होगी। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यापारिक स्थिति समीक्षा करने लायक है। बहुत सोच-समझकर आगे बढ़िएगा। कोई भी नए व्यापारिक स्थिति की शुरुआत मत करिएगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि- यात्रा हो सके तो अभी स्थगित रखें। बाकी, एक अच्छी ऊर्जा आप में चल रही है, यह कंस्ट्रक्टिव ऊर्जा है। स्वास्थ्य खराब में बेहतर है। प्रेम-संतान मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि- बचकर पार करिएगा। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम हो चुकी है। व्यापार भी मध्यम है। यह खराब समय है, किसी भी तरीके की कोई रिस्क मत लीजिएगा। बजरंगबली की शरण में बने रहें। लाल शुभ रंग रहेगा और काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
सिंह राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है, व्यापार मध्यम है। दांपत्य मध्यम स्थिति में है। जीवनसाथी का साथ और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान रखें। नौकरी-चाकरी में कोई रिस्क मत लीजिए। उदर रोग से संबंधित कोई बड़ी परेशानी संभव है। चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत होती है तो, पालिएगा मत। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कन्या राशि- शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी लेकिन दबदबा आपका कायम रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। आय के मार्ग बनेंगे, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, पर्सनल लाइफ थोड़ी दिक्कत में है। ध्यान रखिए। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि- मानसिक अवसाद का समय है। बच्चों की स्थिति को लेकर के, प्रेम की स्थिति को लेकर के मानसिक स्थिति खराब रहेगी। थोड़ा बच के पार करना होगा। बाकी पहले से थोड़ा बेहतर समय शुरू हुआ है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि- बचकर पार करिए, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। गृह-कलह के बड़े संकेत हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित है। प्रेम-संतान ठीक-ठाक रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात के योग हैं और जीवनसाथी का सानिध्य प्राप्त होगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन किसी भी नई प्रोफेशनल शुरुआत से फिलहाल बचें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर नाक, कान और गले से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। शुभ फल के लिए काली वस्तुओं का दान करना लाभकारी होगा।
मकर राशि- मकर राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, जहाँ शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। बुजुर्गों के आशीर्वाद से गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश करने से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने पास हरी वस्तु रखना आपके लिए शुभ रहेगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि के विद्यार्थियों, लेखकों और फिल्मकारों के लिए यह एक अच्छा समय है। हालाँकि, मानसिक रूप से घबराहट और बेचैनी महसूस हो सकती है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, लेकिन व्यापार में उन्नति के योग हैं। शुभता के लिए अपने पास हरी वस्तु रखें।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के शुभ अवसर बन रहे हैं और घर में उत्सव का माहौल रह सकता है। हालाँकि, शारीरिक और मानसिक कष्ट के साथ-साथ व्यापारिक स्थिति थोड़ी मध्यम रह सकती है। काली वस्तुओं का दान करना और भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय