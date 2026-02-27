Aaj Ka Rashifal, 27 फरवरी 2026: आज वृषभ और मेष की इनकम बढ़ेगी, कर्क, वृश्चिक के लिए खराब समय, बचकर पार करें

Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 27 फरवरी 2026 शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

ग्रहों की स्थिति- मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा का सुयोग बना हुआ है। केतु सिंह राशि में है। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। मिथुन राशि में अच्छे योग बने हुए हैं, वहीं कुंभ राशि में बहुत ही एक नेगेटिव योग बना हुआ है।

राशिफल-

मेष राशि- व्यापारिक प्रसार होगा। अपनों का साथ होगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। आय में बढ़ोतरी होगी। फिर भी, मानसिक परेशानी और शारीरिक परेशानी रहेगी। बैलेंस करके चलिएगा। लाल वस्तु पास रखना, सूर्य को जल देना और काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- धन का आवक बढ़ेगा। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। शब्द साधक की तरह व्यवहार करेंगे। कुटुंबों में वृद्धि होगी। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यापारिक स्थिति समीक्षा करने लायक है। बहुत सोच-समझकर आगे बढ़िएगा। कोई भी नए व्यापारिक स्थिति की शुरुआत मत करिएगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- यात्रा हो सके तो अभी स्थगित रखें। बाकी, एक अच्छी ऊर्जा आप में चल रही है, यह कंस्ट्रक्टिव ऊर्जा है। स्वास्थ्य खराब में बेहतर है। प्रेम-संतान मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- बचकर पार करिएगा। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम हो चुकी है। व्यापार भी मध्यम है। यह खराब समय है, किसी भी तरीके की कोई रिस्क मत लीजिएगा। बजरंगबली की शरण में बने रहें। लाल शुभ रंग रहेगा और काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

सिंह राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है, व्यापार मध्यम है। दांपत्य मध्यम स्थिति में है। जीवनसाथी का साथ और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान रखें। नौकरी-चाकरी में कोई रिस्क मत लीजिए। उदर रोग से संबंधित कोई बड़ी परेशानी संभव है। चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत होती है तो, पालिएगा मत। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी लेकिन दबदबा आपका कायम रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। आय के मार्ग बनेंगे, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, पर्सनल लाइफ थोड़ी दिक्कत में है। ध्यान रखिए। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- मानसिक अवसाद का समय है। बच्चों की स्थिति को लेकर के, प्रेम की स्थिति को लेकर के मानसिक स्थिति खराब रहेगी। थोड़ा बच के पार करना होगा। बाकी पहले से थोड़ा बेहतर समय शुरू हुआ है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- बचकर पार करिए, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। गृह-कलह के बड़े संकेत हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित है। प्रेम-संतान ठीक-ठाक रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात के योग हैं और जीवनसाथी का सानिध्य प्राप्त होगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन किसी भी नई प्रोफेशनल शुरुआत से फिलहाल बचें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर नाक, कान और गले से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। शुभ फल के लिए काली वस्तुओं का दान करना लाभकारी होगा।

मकर राशि- मकर राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, जहाँ शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। बुजुर्गों के आशीर्वाद से गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश करने से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने पास हरी वस्तु रखना आपके लिए शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के विद्यार्थियों, लेखकों और फिल्मकारों के लिए यह एक अच्छा समय है। हालाँकि, मानसिक रूप से घबराहट और बेचैनी महसूस हो सकती है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, लेकिन व्यापार में उन्नति के योग हैं। शुभता के लिए अपने पास हरी वस्तु रखें।