आज का राशिफल 27 अगस्त: आज वृश्चिक समेत इन राशियों को होगा धन लाभ, पढ़ें अपनी राशि का हाल

Today Horoscope 27 August 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 27 अगस्त 2025, मंगलवार को गणेश चतुर्थी है। आइए जानते हैं, 27 अगस्त का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। बुध, शुक्र कर्क राशि में। सूर्य और केतु सिंह राशि में। मंगल और चंद्रमा कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल दें।

वृषभ राशि- भावनाओं पर काबू रखें। क्रोध पर काबू रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। प्रेम,संतान मध्यम। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- गृह कलह के आसार हैं, लेकिन भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम-संतान अच्छा, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा।

सिंह राशि- धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। निवेश अभी वर्जित रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- रौब-रुआब बना हुआ है। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान का साथ व व्यापार बहुत अच्छा। सरकारी तंत्र से पंगेबाजी न करें। तांबे की वस्तु दान करना शुभ रहेगा।

तुला राशि- खर्च की अधिकता। कर्ज की स्थिति ला सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। शनिदेव की शरण में रहें और उनको प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान मध्यम है व व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम-संतान का साथ है व व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- वाहन धीरे चलाएं। कोई रिस्क न लें। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।