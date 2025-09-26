Aaj ka rashifal 26 September 2025 aries to pisces horoscope today lucky unlucky zodiac signs आज का राशिफल 26 सितंबर: आज मेष समेत इन 3 राशियों के लोग बचकर पार करें दिन, पढ़ें भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज का राशिफल 26 सितंबर: आज मेष समेत इन 3 राशियों के लोग बचकर पार करें दिन, पढ़ें भविष्यफल

Today Horoscope 26 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 26 सितंबर 2025 को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 26 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 05:14 AM
ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध कन्या राशि में। मंगल और चंद्रमा तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- शाम से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लें, इसके बाद थोड़ा जोखिम भरा समय आएगा। बचकर पार करें। प्रेम,संतान अभी भी थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। हरी वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की स्थिति ठीक है। किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। शाम के बाद आनंददायक जीवन गुजरेगा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। लाल वस्तु का दान करें।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि का पांचवां दिन: मां स्कंदमाता की पूजा विधि, प्रिय भोग, मंत्र, रंग व फूल

मिथुन राशि- परेशानी भरा समय रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- भावुकता पर थोड़ा काबू रखें। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम-संतान मध्यम। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- गृहकलह के संकेत हैं। कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम-संतान का साथ व व्यापार भी अच्छा है। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

कन्या राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम-संतान भी अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

तुला राशि- धन हानि के संकेत हैं, इसलिए जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं। कोई रिस्क न लें। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान अभी भी थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार आपका अच्छा हो जाएगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- लेन-देन से संबंधित चीजों को शाम से पहले निपटा लें। इसके बाद मन थोड़ा परेशान होगा। कर्ज की अधिकता बढ़ेगी। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:अष्टमी व नवमी को किस समय करें कन्या पूजन? जानें शुभ मुहूर्त व विधि

मकर राशि- आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- परिस्थितियां सुधरेंगी। पहले से अनुकूल होंगी। अच्छे की ओर जीवन जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम-संतान का साथ व व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- यात्रा का योग बन सकता है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान भी सुधरेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

