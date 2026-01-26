Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 26 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप: Horoscope 26 January 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 26 जनवरी को सोमवार है। आइए जानते हैं, 26 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 26 January 2026: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि में। गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। आज ग्रहों की चाल का सीधा असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आया है तो कुछ को स्वास्थ्य, धन और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। शनि, चंद्रमा, गुरु, राहु-केतु और अन्य ग्रहों की स्थिति से आज का दिन कई उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का विस्तृत राशिफल…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है। आप सितारों की तरह चमकते नजर आएंगे और आपके भीतर जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप अपने फैसलों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहेंगे। आज का दिन काफी हद तक आपकी सोच और इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और संतान पक्ष से भी संतोष मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ हो सकता है और नए अवसर सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर आज आप खुद को मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मन चिंतित रहेगा। किसी अनजान भय या मानसिक दबाव का अनुभव भी हो सकता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। हालांकि प्रेम जीवन में स्थिति बेहतर बनी रहेगी और संतान पक्ष से भी राहत मिलेगी। व्यापार सामान्य से अच्छा चलता रहेगा और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज हरी वस्तु पास रखने से मानसिक शांति मिलेगी।

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से शुभ संकेत दे रहा है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश या प्रयासों से भी धन प्राप्ति के योग हैं। कोई शुभ समाचार मिलने से दिन की शुरुआत ही सकारात्मक रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है, विशेषकर मानसिक थकान से बचें। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में स्थिति मध्यम रहेगी, इसलिए संवाद बनाए रखें। कुल मिलाकर आज आप खुद को अच्छा और संतुलित महसूस करेंगे। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता और स्थिरता लेकर आया है। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। यदि कोई कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें आपके पक्ष में फैसला आने के योग हैं।स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और प्रेम व संतान पक्ष से भी सुख मिलेगा। नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रोजी-रोजगार के क्षेत्र में तरक्की के संकेत हैं और आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। व्यापार में भी लाभ के योग हैं। आज यात्रा का भी योग बन रहा है, जो फायदेमंद साबित हो सकता है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। चोट-चपेट या किसी परेशानी में पड़ने की आशंका है, इसलिए सावधानी बरतें। परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगी, जिससे मन में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। स्वास्थ्य और प्रेम जीवन मध्यम रहेगा। संतान से जुड़े मामलों में भी धैर्य रखना होगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा, लेकिन किसी भी तरह का बड़ा जोखिम लेने से बचें। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम और सहयोग से भरा रहेगा। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। प्रेमी-प्रेमिका के मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि घर-परिवार में किसी छोटी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार तीनों ही क्षेत्रों में दिन बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल अर्पित करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन पराक्रम और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा और विरोधी कमजोर पड़ेंगे। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है, इसलिए लापरवाही न करें। प्रेम और संतान से जुड़ी स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार में लाभ के योग हैं। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को आज भावुक होकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। भावनाओं में बहकर किया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि सरकारी तंत्र या सरकारी कार्यों से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। व्यापार में भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन प्रभावशाली रहेगा। आपका रौब-रुआब बना रहेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। पराक्रम रंग लाएगा और रोजी-रोजगार में तरक्की के योग हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। गृह कलह से बचें। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी संभव है। प्रेम, संतान और व्यापार तीनों ही क्षेत्रों में स्थिति अच्छी रहेगी। काली जी को प्रणाम करना विशेष रूप से शुभ रहेगा।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से अनुकूल है। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार व अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि सरकारी तंत्र से किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचना होगा। प्रेम और संतान के मामलों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। इसके बावजूद व्यापार के लिए समय अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।