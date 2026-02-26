Aaj Ka Rashifal, 25 फरवरी 2026: आज कन्या राशि वालों को कोर्ट-कचहरी में विजय, मेष राशि समेत 3 राशियों को बिजनेस में सफलता
Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 26 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
ग्रहों की स्थिति: गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बना हुआ है, अत्यंत शुभकारी समय है। जनमानस के लिए ये कुछ पल शुभता का देने वाला है, कुछ दिन शुभता का देने वाला है। ये बुद्धि, विवेक, व्यवसाय, दाम्पत्य- ये सारी चीजों में खुशहाली देगा। प्रेमी-प्रेमिका के लिए भी ये बहुत सुअवसर प्रदान करेगा। शादी-ब्याह के लिए भी ये सुअवसर प्रदान करेगा। केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु- कुंभ राशि में, जो अत्यंत ख़राब योग बना हुआ है, लेकिन गजकेसरी योग का अच्छा फल रूर मिलेगा। और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए पराक्रम रंग लाएगा और व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। आपके अंदर एक बड़ी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो काफी रचनात्मक होगी। यह ऊर्जा व्यावसायिक विकास और ग्रोथ वाली होगी। अगर आपने कुछ डिज़ाइन किया है या नया सोचा है, तो उसे कार्यरूप दें, यह आपके लिए अच्छा समय है। प्रेम और संतान पर थोड़ा ध्यान दें और अपनी उग्रता पर काबू रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन व्यावसायिक और प्रोफेशनल रूप से यह समय बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
वृषभ राशि: वृषभ राशि वाले शब्द साधक की तरह व्यवहार करेंगे। आपकी वाणी से रस टपकेगा और आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत लेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है और प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन व्यापार अच्छा है। धन का आगमन होगा और कुटुंब में वृद्धि होगी। कई मामलों में यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पीली वस्तु का दान करना आपके लिए फलदायी होगा।
मिथुन राशि: मिथुन राशि वाले शुभता के प्रतीक माने जाएंगे और आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आपका कद बढ़ेगा और समाज में आपकी सराहना होगी। यह आपके लिए एक अद्भुत समय है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम है, फिर भी शुभता बनी रहेगी और व्यापार भी अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा।
कर्क राशि: स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन थोड़ी सी ऊर्जा की कमी होगी। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा, लेकिन खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। प्रेम-संतान मध्यम है, व्यापार मध्यम है। लाल वस्तु पास रखना और बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि: अद्भुत समय है। आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान, प्रेम सब कुछ अद्भुत है। यात्रा लाभप्रद होगी। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि: कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम-संतान का साथ होगा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि: परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य बेहतर, प्रेम-संतान बहुत अच्छा, व्यापार भी बहुत अच्छा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: थोड़ा बचकर पार करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ा पहले से बेहतर, व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि: प्रेम विवाह की तरफ जा रहा है। जीवनसाथी के साथ बहुत अद्भुत क्षण गुजारेंगे। रंगीन बने रहेंगे, छुट्टी सा महसूस करेंगे। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अद्भुत, बहुत अच्छा समय। पीली वस्तु पास रखें।
मकर राशि: शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम संतान अच्छा, व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।
कुंभ राशि: विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभकारी समय। अगर आप कुछ लिखना-पढ़ना चाहते हैं, किसी लिखने-पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, अद्भुत समय। प्रेम संतान बहुत अच्छा है। कुछ नयापन सा महसूस करेंगे। बच्चे आज्ञा का पालन करेंगे। प्रेम शुभता की तरफ जाएगी। शुभ समय। स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रेम संतान व्यापार सब कुछ बहुत बढ़िया। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि: घर में कुछ उत्सव सा होने का संकेत है। शुभ संस्कार होने का संकेत है। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी जो लंबित थी, वह कुछ मैच्योर होने के संकेत हैं। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा। शिव जी का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभकारी होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय