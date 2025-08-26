Aaj ka Rashifal 26 August: आज वृश्चिक समेत इन 3 राशियों को होगा धन लाभ, जानें अपना भविष्यफल

Today Horoscope 26 August 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 26 अगस्त 2025 को सोमवार है। आइए जानते हैं, 26 अगस्त का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। बुध, शुक्र कर्क राशि में। सूर्य और केतु सिंह राशि में। मंगल और कन्या कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- स्वास्थय पर ध्यान दें। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। कार्य विघ्न बाधा के साथ संपन्न होगा। लाल वस्तु पास रखें और बजरंगबली को प्रणाम करें।

वृषभ राशि- भावनाओं पर काबू रखें। क्रोध पर काबू रखें। प्रेम में तूतू-मैंमैं से बचें। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम,संतान मध्यम। व्यापार भी अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

मिथुन राशि- गृह कलह के आसार हैं, लेकिन भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान का साथ है, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान बहुत अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। बस अभी जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं। लाल वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ओजस्वी-तेजस्वी बने रहेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम-संतान व व्यापार बहुत अच्छा। रौब-रुआब बना रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान ठीक है। सर दर्द, नेत्र पीड़ा, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा। बजरंगबली को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। राजनीतिक लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य ठीक ठाक। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।