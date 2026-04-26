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Aaj ka rashifal 26 april 2026: आज चंद्रमा केतु का संयोग, कर्क वालों को धन हानि, कन्या को अज्ञात भय पढ़े

Apr 26, 2026 06:01 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Rashifal 26 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 26 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए दिक्कतों वाला समय लगाएगा ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Aaj ka rashifal 26 april 2026: आज चंद्रमा केतु का संयोग, कर्क वालों को धन हानि, कन्या को अज्ञात भय पढ़े

ग्रहों की स्थिति- सूर्य उच्च का मेष राशि में, स्वग्रही शुक्र वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, चंद्रमा माघ नक्षत्र के होकर सिंह राशि में केतु के साथ संयोग कर रहे हैं। चंद्रमा, माघ नक्षत्र, केतु का नक्षत्र और केतु के साथ संयोग सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल, शनि मीन राशि में। यह चंद्रमा और केतु का जो संयोग बना हुआ है, यह मानसिक स्थिति को परेशान करेगा। लोग थोड़ा जो लोग प्रेम में हैं, ब्रेकअप जैसी बात या टेम्परेरीली या किसी तरीके का कोई झगड़ा-झंझट, नेगेटिविटी, संतान या बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहेंगे और दुविधा की स्थिति रहेगी निर्णय लेने में। तो थोड़ा सा यह मानसिक खराबी वाला समय है।

राशिफल-

मेष राशि

विद्यार्थियों के लिए असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है और मानसिक स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव रह सकता है। प्रेम संबंधों में कहासुनी या तू-तू मैं-मैं होने की संभावना है, जिससे मन परेशान रहेगा। व्यापार लगभग ठीक चलेगा। शुभ फलों के लिए सूर्य को जल देना लाभकारी होगा।

वृषभ राशि

घरेलू सुख में बाधा आ सकती है और घर में कलह की संभावना बनी हुई है। सीने में विकार या तकलीफ संभव है। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थिति लगभग सामान्य रहेगी। शुभता के लिए हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि

आप पराक्रमी बने रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि यह पराक्रम नकारात्मक दिशा में न जाए। नाक, कान या गले से जुड़ी समस्या हो सकती है। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है, जबकि व्यापार मध्यम रहेगा। माता काली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा।

कर्क राशि

धन हानि का संकेत है। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। जुबान पर काबू रखें, वरना कुटुंबों से अनबन या कोई बड़ी तू-तू मैं-मैं हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

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सिंह राशि

घबराहट, बेचैनी, सिरदर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि बना रहेगा। फिर भी पॉजिटिविटी रहेगी। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि

नेत्र विकार संभव है। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, सिरदर्द, अज्ञात भय। प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि

आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे, लेकिन संघर्ष बना रहेगा और इस जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे। भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि

व्यापारिक उठापटक बनी रहेगी। राजनीतिक स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक-ठाक, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार मध्यम रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

धनु राशि

धनु राशि की स्थिति अपमानित होने का भय रहेगा, यात्रा कष्टप्रद हो सकती है, हो सके तो न करें। स्वास्थ्य ठीक-ठाक, प्रेम संतान की स्थिति मध्यम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

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मकर राशि

चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, बच के पार करें। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि

जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और साथ पर भी ध्यान दें, कोई बड़ी झगड़ा-तकरार या कोई परेशानी हो सकती है। नौकरी-चाकरी में भी मध्यम समय है। उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। प्रेम की स्थिति सही रहेगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं, बच्चों को लेकर मन परेशान रहेगा, व्यापार ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि

शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन डिस्टर्बेंस अत्यधिक रहेगा, स्वास्थ्य को भी लेके और व्यापार को भी लेके। प्रेम संतान भी मध्यम रहेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना और तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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