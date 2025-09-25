आज का राशिफल 25 सितंबर: आज तुला राशि वाले सितारों की तरह चमकेंगे, जानें अपनी राशि का हाल

Today Horoscope 25 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 25 सितंबर 2025 को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 25 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध कन्या राशि में। मंगल और चंद्रमा तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रेम,संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- क्रोध में आकर कोई फैसला न लें। भावुकता में आकर कोई फैसला न लें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। लिखने पढ़ने में समय व्यतीत करें। प्रेम-संतान अभी थोड़ी मध्यम। व्यापार आपका अच्छा है। स्वास्थ्य ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी होगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा। कलह से बचें। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। किसी भी नए व्यापार की शुरुआत के लिए शुभ समय है। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी व व्यापार बहुत अच्छा। निवेश सोच-समझकर करें। लाल वस्तु पास रखें।

तुला राशि- सितारों की तरह चमकेंगे। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। जहां गर्माहट की जरूरत है, वहां आप गर्म हो रहे हैं। गर्माहट आपमें विद्यमान है एक बैलेंस वाली स्थिति बनी हुई है। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम, व्यापार आपका अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा बना रहेगा। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- आय के नए सोर्स बनेंगे और पुराने सोर्स से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम-संतान अच्छा व व्यापार अच्छा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म होगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम-संतान का साथ व व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- थोड़ा बचकर पार करें। परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही है। कोई रिस्क लेने लायक नहीं है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ रहेगा।