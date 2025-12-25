Hindustan Hindi News
Aaj ka Rashifal : आज इन 5 राशियों के जीवन में उथल-पुथल के संकेत, नए काम की न करें शुरुआत

संक्षेप:

Horoscope 25 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 25 दिसंबर को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 25 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Dec 25, 2025 05:26 am IST
Aaj ka Rashifal 22 December 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, सूर्य, शुक्र और मंगल धनु राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि: यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। भ्रामक समाचार की प्राप्ति संभव है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा है, लेकिन आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

वृषभ राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। नए व्यापार की अभी शुरुआत ना करें। कुछ अधिकारियों के कोप भजन के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान अच्छा है, व्यापार मध्यम है, स्वास्थ्य ठीक है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा न करें अभी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम,प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: बहुत बच के पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। चोट चपेट लग सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान दें। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार भी अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

सिंह राशि: गुदा रोग से परेशान हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक है, लेकिन नौकरी चाकरी में कोई रिस्क मत लीजिएगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम होगा लेकिन डिस्टरबेंस घोर-घनघोर होगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति भी माध्यम है। व्यापार लगभग ठीक है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि: बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू मैं-मैं से बचें। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम, संतान मध्यम व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: घरेलू सुख बाधित होगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार दिख रहा है। मां का स्वास्थ्य प्रभावित है। स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

धनु राशि: अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापार भी प्रभावित दिख रहा है। पराक्रम प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान का साथ है। स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि: धन हानि के संकेत हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे ना लगाएं और गंदी भाषा के प्रयोग से बचें। स्वास्थ्य मध्यम, मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम संतान की स्थिति ठीक-ठाक है। व्यापार भी ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: घबराहट बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि: नेत्र पीड़ा, सिर दर्द, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, अज्ञात भय। प्रेम संतान की दिक्कत। एक नकारात्मक समय का निर्माण हो रहा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।



