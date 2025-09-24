Aaj ka rashifal 24 September 2025 aries to pisces horoscope today bhavishyafal daily predictions आज का राशिफल 24 सितंबर: मिथुन समेत इन 5 राशियों के लिए दिन रहेगा अति उत्तम, पढ़ें भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज का राशिफल 24 सितंबर: मिथुन समेत इन 5 राशियों के लिए दिन रहेगा अति उत्तम, पढ़ें भविष्यफल

Today Horoscope 24 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 24 सितंबर 2025, बुधवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है। आइए जानते हैं, 24 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 05:10 AM
ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध कन्या राशि में। मंगल और चंद्रमा तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम,संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दें। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु का दान करें।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि का तीसरा दिन आज, जानें मां चंद्रघंटा के पूजन की विधि, मुहूर्त व भोग

मिथुन राशि- विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय। प्रेम-संतान का साथ। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय। बस मानसिक चंचलता पर काबू रखें। लाल वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

कर्क राशि- गृहकलह के संकेत हैं लेकिन छोटी-मोटी परेशानी दिख रही है। मां के स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। खुद के स्वास्थ्य में भी सुधार। व्यापार अच्छा। शुभता थोड़ी नीरसता के साथ। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ मिलेगा। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। शुभ समय है। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। अपनों का साथ होगा। थोड़ा सा जुबान पर काबू रखें और निवेश पर काबू रखें इसके अलावा स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा। कुटुंब सुख का आनंद पूरा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

तुला राशि- आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। अज्ञात भय सताएगा। थोड़ा सा ऊर्जा का स्तर घटा रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। व्यापार लगभग ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- आय के नए सोर्स बनेंगे और पुराने सोर्स से भी पैसे आएंगे। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:शुक्र की तुला राशि में मंगल गोचर, 26 अक्टूबर तक का समय इन 3 राशियों के लिए शुभ

मकर राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम। व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

