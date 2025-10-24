Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 today horoscope lucky unlucky aries to pisces rashi future predictions
आज का राशिफल 24 अक्टूबर: मेष समेत इन 4 राशियों के लोग बचकर पार करें दिन, पढ़ें अपना भविष्यफल

आज का राशिफल 24 अक्टूबर: मेष समेत इन 4 राशियों के लोग बचकर पार करें दिन, पढ़ें अपना भविष्यफल

संक्षेप: Horoscope 24 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 24 अक्टूबर को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 24 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Fri, 24 Oct 2025 05:13 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। सूर्य, बुंध, मंगल तुला राशि में। चंद्रमा का प्रवेश वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। सूर्य को जल देना और लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति सुदृढ़ होगी। शुभ समय। लाल वस्तु का दान करें।

ये भी पढ़ें:20-26 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। थोड़ा का क्रोध पर काबू रखें। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय और थोड़ा सा प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- गृह कलह के संकेत हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। जुबान पर काबू रखें। निवेश पर काबू रखें। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- भाग्य साथ देगा। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। सरकारी तंत्र से पंगेबाजी न करें। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा, लेकिन पहले से स्वास्थ्य बेहतर होगा।

धनु राशि- मन चितिंत रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। प्रेम, संतान अच्छा। स्वास्थ्य मध्यम। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अद्भुत। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा होगा। लाल वस्तु का दान करें।

मीन राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Today Horoscope Aaj Ka Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने