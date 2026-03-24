Aaj Ka Rashifal 24 March 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 24 March 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 24 मार्च को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 24 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के, यानी वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि के, केतु सिंह राशि में, बुध, मंगल और राहु कुंभ राशि में, सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। चंद्रमा, जो 24 तारीख के हैं, चंचलता लेकर के आ रहे हैं। यह चंचलता थोड़ा रसिकपन वाला चंचलता होता है, लेकिन पवित्र होता है- जो भगवान कृष्ण में चंचलता थी, उस तरह के चंचलता यह उत्पन्न करता है। तो यह किसी को भी अनकंफरटेबल करने वाली चंचलता नहीं होती है, कंफर्टेबल करने वाली चंचलता होती है। लेकिन इसमें मानसिक स्वभाव में बस यह होती है कि थोड़ी सरसता होती है। यह सरसता सब मनभावन होती है।

राशिफल- मेष राशि धन का आवक बढ़ेगा, अपनों में वृद्धि होगी। सुपाच्य भोजन और सुस्वादु भोजन मिलेगा। प्रेम, संतान और व्यापार सब कुछ आपको आनंदित रखेगा। बस अपनी ज़ुबान पर थोड़ा काबू रखिएगा। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

वृषभ राशि आज के दिन आपमें एक अलग तरह का आकर्षण रहेगा। आपमें सुंदरता वाली बात आएगी। प्रेम और संतान का साथ रहेगा और व्यापार भी अच्छा चलेगा। जीवन में जिस चीज की जरूरत होगी, उसकी उपलब्धता बनी रहेगी। आप आकर्षण और सौम्यता के प्रतीक बने रहेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हरी वस्तु अपने पास रखना आपके लिए शुभ होगा।

मिथुन राशि शुभ कार्यों में खर्च होगा। मन थोड़ा परेशान रह सकता है और अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम, संतान और व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए फलदायी रहेगा।

कर्क राशि आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति में भी सुधार होगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। अपने पास कोई लाल वस्तु रखें, यह शुभ होगा।

सिंह राशि कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। पिता का भरपूर साथ मिलेगा। राजनीतिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अभी थोड़ा मध्यम है। प्रेम और संतान की स्थिति सुधार की ओर है। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल देना आपके लिए शुभ फलदायी होगा।

कन्या राशि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार भी अब बेहतर दिशा में बढ़ चुका है और आप जोखिमों से उभर चुके हैं। अपने पास हरी वस्तु रखना शुभ होगा।

तुला राशि समय थोड़ा प्रतिकूल है, इसलिए बचकर पार करें। किसी भी तरह का जोखिम न लें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। माँ काली के शरण में बने रहें और उन्हें प्रणाम करें, सब मंगल होगा।

वृश्चिक राशि जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी है। अपने पास लाल वस्तु रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

धनु राशि आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, लेकिन व्यापार अच्छा चलेगा। अपनों का पूरा साथ मिलेगा और शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। आप ज्ञानवान बनेंगे। उपाय के तौर पर लाल वस्तु अपने पास रखें।

मकर राशि विद्यार्थियों, लेखकों, कवियों, कलाकारों और फिल्मकारों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंधों में विवाद (तू-तू, मैं-मैं) से बचें और बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। माँ काली को प्रणाम करें।

कुंभ राशि भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। प्रेम, संतान और व्यापार तीनों ही पक्ष काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। शुभता के लिए हरी वस्तु अपने पास रखें।