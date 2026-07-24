आज का राशिफल 24 जुलाई: नीच के चंद्रमा मकर समेत 6 राशियों की चमकाएंगे किस्मत, होगा धन लाभ
Aaj ka rashifal 24 July 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुशियों की सौगात लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कुछ राशि वालों को परेशान भी कर सकती है। जानें आज किन राशियों को होगा लाभ और कौन-सी रहें सतर्क। पढ़ें आज का राशिफल।
Today Horoscope 24 July 2026, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति जानते हैं—मंगल वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, सूर्य और गुरु कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा नीच के होकर के वृश्चिक राशि में, अनुराधा नक्षत्र के यह चंद्रमा हैं। शनि के नक्षत्र में और मंगल के घर में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। यह थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है, चोट-चपेट देने वाला और किसी भी तरीके की व्यक्ति दुस्साहस कर बैठता है इन सब चीजों पर। यह एक मनोविकृति वाली समय है और मन में विकृति आती है, कुछ भी ऐसा कुछ कर जाना जो नुकसानदेह है ऐसी प्रवृत्ति आती है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।
मेष राशि
चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, थोड़ा बच के पार करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम की स्थिति आपकी अच्छी है, थोड़ी मध्यम लेकिन कही जाएगी। संतान की स्थिति भी ठीक-ठाक कही जाएगी। व्यापार अच्छा है और निवेश के लिए उपयुक्त समय कहा जाएगा यह। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि
आनंददायक जीवन गुजारेंगे। पति-पत्नी का संबंध इन दिनों निखरेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। प्रेम, संतान, व्यापार, स्वास्थ्य सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य आपका सही नहीं चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा। निवेश जरूर करें।
मिथुन राशि
शत्रु एक्टिव रहेंगे। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। आपकी स्थिति अच्छी है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है, व्यापार आपका अच्छा है। छोटी-मोटी परेशानियां डिस्टर्ब करेंगी, बच के पार करिए। सफेद वस्तु पास रखना, काली जी की शरण में बने रहिए, उन्हें प्रणाम करते रहिए, शुभ होगा।
कर्क राशि
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लेखकों के लिए, कवियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा है। मतलब इमोशनल होकर के कुछ तू-तू मैं-मैं कर सकते हैं, इसलिए मध्यम प्रेम की स्थिति कही जाएगी, बाकी स्थिति आपकी ठीक है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए इन दिनों स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम चल रही है। प्रेम और संतान की स्थिति भी मध्यम बनी हुई है, हालांकि व्यापार अच्छा रहेगा। भूमि, भवन या वाहन में निवेश करना आपके लिए उचित होगा। इस समय आपको गृह-कलह से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर कोई भी सफेद वस्तु दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य और प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, वहीं व्यापार और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आप पराक्रमी बने रहेंगे और आपका किया गया पराक्रम आपको सफलता दिलाएगा। इस समय आपमें व्यावसायिक बुद्धि और व्यावसायिक ऊर्जा कूट-कूटकर भरी हुई है। यह एक अच्छा समय है, और शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम और संतान की स्थिति भी मध्यम बनी हुई है, जबकि व्यापार अच्छा रहेगा। धन का आगमन होगा और कुटुंब में वृद्धि होगी, लेकिन यदि आपने निवेश किया तो घाटा हो सकता है, इसलिए फिलहाल निवेश करने से बचें। उपाय के रूप में लाल वस्तु, लाल वस्त्र या मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर जाएगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा है। कुल मिलाकर आपके लिए एक बेहद शुभ स्थिति बनी हुई है। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु को प्रणाम करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा।
धनु राशि
चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सरदर्द, नेत्र पीड़ा संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। निवेश अभी मत करिएगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। किसी को रुपए-पैसे आपने दिया है, तो वापस आएगा या अगर पाना चाहते हैं, तो उनको नॉक करिए, मिलेगा। यात्रा का योग बनेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। एक अच्छी शुभ संकेत दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि की स्थिति अच्छी है। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम-संतान का साथ होगा। शुभ संकेत दिख रहा है और निवेश करने के लिए उपयुक्त समय होगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि
स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम-संतान की भी स्थिति अच्छी हो चुकी है। व्यापार भी अच्छा चल रहा है। भाग्यवश काम बनेगा आपका, यात्रा का योग बनेगा और निवेश करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। जमीन में निवेश करना अच्छा साबित होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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