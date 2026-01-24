Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: Todays Horoscope and Daily Predictions for All 12 Zodiac Signs
Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप:

Horoscope 24 January 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 24 जनवरी को शनिवार है। आइए जानते हैं, 24 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Jan 24, 2026 05:24 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Rashifal 24 January 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध, मकर, मंगल मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि और चंद्रमा का विष योग मीन राशि में बना हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राशिफल-

मेष राशि- सर दर्द, नेत्र पीड़ा, खर्च की अधिकता, अनाब-सनाब खर्चें, अज्ञात भय इत्यादि बना रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

वृषभ राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन लाभप्रद बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है, लेकिन लाभांवित होंगे। भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी लेकिन आगे चलकर वो सुखद समाचार बन सकता है। तो डिस्टर्बिंग फेज है, लेकिन अच्छा होगा। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम। व्यापार बहुत अच्छा। नीली वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, समझदारी से बनेंगे बिगड़े काम

मिथुन राशि- व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कोर्ट-कचहरी में मन-माफिक समाचार नहीं मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य पर, स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी आपका अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वालों के लिए दिन रहेगा स्थिर, मेहनत का मिलेगा शुभ फल

कर्क राशि- अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। बचकर पार करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- स्वयं के स्वास्थ्य पर और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कुछ अजीब सा हो सकता है। मन-माफिक नहीं हो सकता है। नौकरी-चाकरी में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार सही रहेगा। अच्छा रहेगा। नीली वस्तु पास रखें।

तुला राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, छोटे फैसलों से मिलेगी खुशी

वृश्चिक राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखें, क्योंकि नुकसान संभव है, अगर भावुकता में आएं और भावुक बने हुए हैं तो भावुकता में ही निर्णय लेंगे ऐसा दिखता है तो बचकर पार करें। व्यापार अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य- मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- रक्तचाप ऊपर-नीचे हो सकता है। स्वयं के स्वास्थ्य पर, मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है इसलिए बड़े गृह कलह के संकेत हैं। भौतिक सुख-संपदा में परेशानी होगी। प्रेम,संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं विशेष संयोग, जानें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

मकर राशि- पराक्रम थोड़ा सा कम रंग लाएगा। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- धन हानि के संकेत हैं, इसलिए जुआ, सट्टा, लॅाटरी इत्यादि में पैसे न लगाएं। इन्वेस्टमेंट से अभी बचें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार लगभग ठीक है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मीन राशि- घबराहट, बेचैनी इत्यादि बना रहेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा नहीं दिख रहा है। बहुत ध्यान रखिए। आय की स्थिति बहुत स्ट्रांग है आपकी। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने