Aaj ka rashifal 23 September 2025 today horoscope aries to pisces daily future predictions आज का राशिफल 23 सितंबर: आज वृश्चिक समेत इन राशियों के लिए परिस्थितियां रहेंगी प्रतिकूल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka rashifal 23 September 2025 today horoscope aries to pisces daily future predictions

आज का राशिफल 23 सितंबर: आज वृश्चिक समेत इन राशियों के लिए परिस्थितियां रहेंगी प्रतिकूल

Today Horoscope 23 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 23 सितंबर 2025, मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। आइए जानते हैं, 23 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 05:12 AM
share Share
Follow Us on
आज का राशिफल 23 सितंबर: आज वृश्चिक समेत इन राशियों के लिए परिस्थितियां रहेंगी प्रतिकूल

ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध और चंद्रमा कन्या राशि में। मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- शत्रु थोड़े एक्टिव रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शत्रु हैं तो शत्रुता करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। जीत आपकी होगी, वो परेशान रहेंगे। प्रेम,संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- अति भावुकता में कोई भी निर्णय लेंगे तो नुकसान होगा। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखें। बच्चों की सेहत पर ध्यान रखें। प्रेम में तूतू-मैंमैं से बचें। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा। व्यापार आपका सही चलता रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि का दूसरा दिन आज: जानें मां ब्रह्मचारिणी पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र व भोग

मिथुन राशि- घरेलू चीजों को थोड़ा शांत होकर निपटाएं। नुकसान हो सकता है। कलहकारी सृष्टि का सृजन होगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। प्रेम संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- व्यापारिक स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। व्यापारिक ऊर्जा थोड़ी कम रहेगी। नाक, कान व गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम, संतान अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं। थोड़ा लेन-देन से भी बचें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- घबराहट, बेचैनी, मानसिक परेशानी व शारीरिक परेशानी बनी रहेगी, लेकिन अस्थाई है। कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेम-संतान ठीक रहेगा। व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है। सिरदर्द व नेत्रपीड़ा हो सकता है, अज्ञात भय सताएगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- समाचार के माध्यम से मन को परेशान करने वाले समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कोई नुकसान संभव नहीं है। आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। व्यापार ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले सूर्य का तुला गोचर, इन 3 राशियों का आएगा अच्छा समय

धनु राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। राजनीतिक मामला अभी मध्यम रहेगा। व्यापार मध्यम रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- यात्रा बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। धर्म-कर्म में अतिवादी न बनें। भाग्य पर भरोसा करके कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्रेम-संतान ठीक ठाक। व्यापार मध्यम। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- नुकसान संभव है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो। कोई रिस्क न लें। वाहन धीरे चलाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार मध्यम। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी चाकरी में कोई रिस्क न लें। प्रेम, संतान भी मध्यम। एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है, परेशानी भरा समय। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Today Horoscope Aaj Ka Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने