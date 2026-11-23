आज का राशिफल 23 नवंबर: चंद्रमा का अत्यंत शुभ संयोग, मिथुन समेत इन राशियों के पास आएगा पैसा, दिन रहेगा शुभ
Today rashifal in hindi: आज चंद्रमा मेष राशि के गोचर में हैं और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा की यह स्थिति अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित हो सकती है। जानें 23 नवंबर को मेष से लेकर मीन राशि वालों को क्या मिलेंगे फल?
ग्रहों की स्थिति- शुक्र के भरणी नक्षत्र और मंगल की मेष राशि में चंद्रमा है। बड़ा ही अच्छा समय है, एक रंगीनियत का समय कहा जाएगा, एक ऊर्जा का समय कहा जाएगा, मतलब सरसता का यह समय कहा जाएगा और धन-धान्य, लग्जरी की बढ़ोतरी इत्यादि के लिए सुअवसर देखा जाएगा इसको। मंगल गुरु केतु सिंह राशि में, बुध शुक्र तुला राशि में, सूर्य वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में है।
राशिफल
मेष राशि-
सौम्यता बढ़ेगी, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। जीवनसाथी के साथ सरस रहेंगे, प्रेम संतान का साथ, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि-
स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, ऊर्जा की कमी रहेगी, प्रेम संतान का साथ बना रहेगा, व्यापारी की स्थिति अच्छी है। सरकार से जुड़ेंगे आप। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
मिथुन राशि-
आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान का साथ होगा, व्यापार बहुत अच्छा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
कर्क राशि-
व्यापारी की स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। पिता का साथ होगा, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि-
भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान की स्थिति भी पहले से बेहतर, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि-
बचकर पार करिए, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम संतान की स्थिति भी अच्छी है, व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि-
तुला राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी। अब, इन फैक्ट बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि-
शारीरिक छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी, शत्रु भी उपद्रव करने की कोशिश करेंगे लेकिन जीत आपकी होगी। प्रेम संतान मध्यम बना हुआ है, व्यापार अच्छा है, नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि-
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी मत लीजिएगा, भावुकता पर काबू रखिएगा। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि-
भूमि, भवन, वाहन के खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक है, प्रेम, संतान की स्थिति भी अच्छी है, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि-
पराक्रम रंग लाएगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का साथ होगा। थोड़ा सा जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी व्यवसाय की स्थिति अच्छी है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मीन राशि-
धन आगमन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम, संतान भी पहले से बेहतर, व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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