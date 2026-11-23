Today rashifal in hindi: आज चंद्रमा मेष राशि के गोचर में हैं और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा की यह स्थिति अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित हो सकती है। जानें 23 नवंबर को मेष से लेकर मीन राशि वालों को क्या मिलेंगे फल?

वृषभ राशि- स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, ऊर्जा की कमी रहेगी, प्रेम संतान का साथ बना रहेगा, व्यापारी की स्थिति अच्छी है। सरकार से जुड़ेंगे आप। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

मिथुन राशि- आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान का साथ होगा, व्यापार बहुत अच्छा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

सिंह राशि- भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान की स्थिति भी पहले से बेहतर, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि- बचकर पार करिए, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम संतान की स्थिति भी अच्छी है, व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- तुला राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी। अब, इन फैक्ट बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- शारीरिक छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी, शत्रु भी उपद्रव करने की कोशिश करेंगे लेकिन जीत आपकी होगी। प्रेम संतान मध्यम बना हुआ है, व्यापार अच्छा है, नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

धनु राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी मत लीजिएगा, भावुकता पर काबू रखिएगा। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- भूमि, भवन, वाहन के खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक है, प्रेम, संतान की स्थिति भी अच्छी है, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- पराक्रम रंग लाएगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का साथ होगा। थोड़ा सा जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी व्यवसाय की स्थिति अच्छी है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।