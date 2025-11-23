Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 23 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप: Aaj Ka Rashifal 23 November 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 23 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Aaj Ka Rashifal 23 November 2025, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र तुला राशि में। सूर्य, बुध, मंगल वृश्चिक राशि में। चंद्रमा धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि से लेकर मीन का 23 नवंबर का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि- परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, खराब नहीं है। व्यापार आपका अच्छा है। रास्तों की विघ्न बाधा खत्म होगी और धीरे-धीरे अच्छे दिनों की तरफ बढ़ेंगे और भाग्य साथ देगा। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट, चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लेकिन कोई रिस्क मत लीजिएगा। पीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान भी अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने, पढ़ने के लिए अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार अच्छा है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग होगा लेकिन गृह कलह के संकेत रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम, संतान अच्छा, व्यापार अच्छा। पीली वस्तु का दान करें।

तुला राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह शुभ समय होगा। पराक्रम रंग लाएगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी लेकिन आर्थिक या पारिवारिक कोई रिस्क मत लीजिएगा। जुबान पर काबू रखिए और निवेश मत करिए। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान थोड़ी दूरी वाला। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। मन परेशान होगा। प्रेम, संतान थोड़ा ठीक ठाक। व्यापार भी अच्छा है लेकिन अज्ञात भय सताएगा और मानसिक परेशानी बनी रहेगी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- यात्रा का योग बनेगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु का दान करें।