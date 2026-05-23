Aaj ka Rashifal 23 May 2026: चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, आज किन 5 राशियों के लिए सावधान रहने की सलाह, पढ़ें राशिफल
Horoscope 23 May 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 23 मई को शनिवार है। आइए जानते हैं, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
मंगल स्वग्रही मेष राशि में, सूर्य और बुध वृषभ राशि में, शुक्र और गुरु मिथुन राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा माघ नक्षत्र के हैं। माघ नक्षत्र केतु का होता है, यह मूल की तरह का नक्षत्र है। इसकी शांति कराई जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 27वें दिन यह नक्षत्र बनता है, इसे अश्लेषा कहते हैं। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
मेष राशि
मन परेशान रहेगा। प्रेम में घुटन सा महसूस करेंगे। बच्चों की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखें, वरना गलत फैसले ले सकते हैं। प्रेम-संतान मध्यम। स्वास्थ्य अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय है। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।
वृषभ राशि
बड़े गृह कलह के संकेत हैं। इसलिए शांत होकर निपटाएं। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार भी ठीक है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
मिथुन राशि-
नाक, कान व गला की परेशानी हो सकती है। स्वयं के स्वास्थ्य पर और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। नए व्यापार की शुरुआत न करें, थोड़ा रुक जाएं। व्यवसाय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार मध्यम। स्वास्थ्य अच्छा। तांबे की वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।
कर्क राशि
धन हानि के संकेत हैं। जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं। निवेश अभी रोक कर रखें। प्रेम-संतान बहुत अच्छा है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ रहेगा।
सिंह राशि
घबराहट, बैचेनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।
कन्या राशि
खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। अनाप-शनाप खर्चें होंगे। अज्ञात भय सताएगा। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा संभव है। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार ठीक ठाक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
तुला राशि
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। फिर भी मन परेशान करेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।
वृश्चिक राशि
स्वास्थ्य अच्छा लेकिन सीने में विकार संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार लगभग ठीक है। पीली वस्तु पास रखना अच्छा रहेगा।
धनु राशि
भाग्य पर भरोसा करके कोई काम नहीं करें। थोड़ा अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा भी कष्टप्रद है। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि
चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, वाहन धीरे चलाएं। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
कुंभ राशि
स्वयं के स्वास्थ्य और जीवनसाथी के स्वास्थ्य और साथ दोनों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य प्रभावित। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात किसी विवाद में बदल सकती है, थोड़ा ध्यान दें। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।
मीन राशि
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन परेशानी बनी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। तांबे की वस्तु दान करना शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय