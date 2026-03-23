Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसे होगा फायदा-नुकसान, पढ़ें 23 मार्च का राशिफल

Horoscope 23 March 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 23 मार्च को सोमवार है। आइए जानते हैं, 23 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 23 March 2026: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा वृषभ राशि के हैं जहां उच्च के होते हैं और ये कृतिका नक्षत्र में हैं। कृतिका नक्षत्र का मालिक सूर्य होता है। चंद्रमा जब जिस राशि में जाते हैं उस राशि में उनका कार्यकाल सवा दो दिन का होता है। लेकिन ये सवा दो दिन में अलग-अलग नक्षत्रों में भी रहते हैं और उस नक्षत्र का जैसे जितने लोग वृषभ राशि में पैदा होंगे वो एक तरह से क्यों नहीं होते हैं इसके पीछे नक्षत्र भी परिणाम देते हैं कि अलग नक्षत्र के लोग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे अलग तरीके से उनका कार्य करने की शैली, उन्हें भाग्य सारी चीजें अलग-अलग होंगी। तो यहां पे शुक्र का घर है और नक्षत्र सूर्य का है। तो ऐसे लोग जब कृतिका नक्षत्र में जब पैदा होते हैं तो मुलायमियत के साथ-साथ उनमें रोब-रुआब एक शासन करने की क्षमता इत्यादि रहता है। थोड़े राजसी ऐसे लोग होते हैं और विभिन्न राशियों पे क्या प्रभाव डालेंगे इसकी तो हम आगे बात करेंगे। गुरु मिथुन राशि के हैं, केतु सिंह राशि के, बुध मंगल राहु कुंभ राशि के और सूर्य शुक्र शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे।

राशिफल- मेष राशि- धनागमन होगा। सरकारी तंत्र से रुपये पैसे मिल सकते हैं। पिता से मिल सकते हैं। बस जुबान पर काबू रखना और निवेश अभी मत करना। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम अभी भी चल रहा है। प्रेम और संतान की स्थिति भी मध्यम है। यहाँ कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग प्रेम में हैं और संतान वाले नहीं हैं, उनको केवल प्रेम से मतलब है। और जो लोग संतान वाले हैं और प्रेम में नहीं हैं, तो वो पत्नी को कंसीडर कर सकते हैं। तो यह थोड़ा सा मध्यम चल रहा है। आर्थिक मामलों के लिए यह अच्छा समय है, लेकिन बाकी मामलों के लिए थोड़ा मध्यम समय कहा जाएगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- सौम्यता बरकरार रहेगी। लेकिन एक तेज़ तर्रार व्यक्ति के रूप में भी जाने जाएंगे आप। आपका कद बढ़ेगा। ज़रूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान सुधर गया, व्यापार अच्छा चल रहा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मिथुन राशि- मन संशय में रहेगा। खर्च की अधिकता होगी। अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। सरकारी यात्रा संभव है या पिता की तरफ से यात्रा या बड़े बुजुर्गों की तरफ से यात्रा संभव है। प्रेम संतान की स्थिति अभी थोड़ी मध्यम बनी हुई है, व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। सरकारी तंत्र का लाभ होगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति मध्यम, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि- भाग्य साथ देगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो चुका है। प्रेम संतान ऑलरेडी सही चल रहा है, व्यापार भी अच्छा है, यात्रा का योग बनेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- बचकर पार करें, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, वाहन धीरे चलाएं। हालांकि बचाव पक्ष आपका मजबूत है। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा। वृश्चिक राशि: रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। सरस जीवन जिएंगे, रंगीन जीवन जिएंगे, शुभ है। सफेद वस्तु दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- खुशमिजाज बने रहेंगे। आनंददायक जीवन गुजरेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा। खुशनुमा दिन। काली जी को प्रणाम करना अच्छा होगा।

धनु राशि- स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान भी मध्यम है, लेकिन व्यापार अच्छा चलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बड़ा सही समय है, रिसर्च करने का यह बहुत अच्छा समय है। लेकिन डिस्टरबेंस बने रहेंगे, अपोजिटर एक्टिव रहेंगे। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। बच्चों की सेहत को लेकर मन परेशान हो सकता है। लेखकों, कवियों के लिए भी अच्छा समय है। प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ अच्छा है, लेकिन इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- भूमि, भवन, वाहन के प्रबल योग बनेंगे खरीदारी के। थोड़ा गृह-कलह संभव है और आप आंतरिक बेचैनी से जो जूझ रहे हैं, वह अभी बनी रहेगी। प्रेम-संतान में सुधार हो चुका है, व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।