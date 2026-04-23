Aaj ka rashifal 23 april 2026: चंद्रमा-गुरु दोनों पुनर्वसु नक्षत्र में, अत्यंत शुभकारी समय, मेष समेत कौन सी राशियां लकी
Aaj ka rashifal, horoscope today: आज ग्रहों की स्थिति और इनकी चाल आपके लिए क्या कमाल लाएगी, पढ़ें ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय मेष से लेकर मीन, सभी 12 राशियों का राशिफल
23 अप्रैल 2026 की गृह स्थिति- उच्च का सूर्य मेष राशि में, स्वग्रही शुक्र वृषभ राशि में, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग मिथुन राशि में। यहां गजकेसरी योग शुभ बन रहा है क्योंकि चंद्रमा भी पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में हैं और गुरु के साथ संयोग कर रहे हैं और गुरु भी गुरु के नक्षत्र में हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति यहां प बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ये जनमानस के लिए अत्यंत शुभकारी और पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम में शुभता रहेगी। केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। ये अभी भी संयोग गलत है, गड़बड़ है।
राशिफल-
मेष राशि
पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान अत्यंत शुभकारी। व्यापार बहुत अच्छा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि
स्वास्थ्य में सुधार होगा। शब्द साधक की तरह व्यवहार करेंगे। धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अत्यंत शुभकारी। हरी वस्तु पास रखें।
मिथुन राशि
शुभता के प्रतीक बने रहेंगे। समाज में सराहे जाएंगे। आपका कद बढ़ेगा। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। प्रेम, विवाह की तरफ जाएगा। प्रेम, संतान, व्यापार, स्वास्थ्य सब कुछ अद्भुत है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि
खर्च की अधिकता थोड़आ मन को परेशान करेगी। खर्चे सही जगह पर होंगे फिर भी थोड़ी स्थिति गड़बड़ रहेगी। प्रेम संतान भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि
यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान से खुशहाल समाचार मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अद्भुत है, बहुत अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।
कन्या राशि
व्यापारिक सफलता मिलेगी। व्यापारिक विस्तार होगा। राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी। व्यापार बहुत अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि
यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान भी अच्छा। व्यापार भी अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।
वृश्चिक राशि
थोड़ी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। हालांकि सीखने को बहुत मिलेगा। ज्ञानार्जन के लिए अति उत्तम समय। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार अच्छा। हरी वस्तु का दान करें।
धनु राशि
जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत बढ़िया। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि
शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा नरम-गरम। प्रेम, संतान, व्यापार अद्भुत, बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। प्रेम के लिए, संतान के लिए, निर्णय लेने की स्थिति के लिए बहुत अच्छा समय, शुभ समय। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम-संतान अच्छा, व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। घर में कुछ शुभ संस्कार होंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार स्वयं में और घर में दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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पुरस्कार
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Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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