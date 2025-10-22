आज का राशिफल 22 अक्टूबर: आज कन्या समेत इन राशियों को धन हानि के संकेत, जानें अपनी राशि का हाल

संक्षेप: Horoscope 22 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है। आइए जानते हैं, 22 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

ग्रहों की स्थिति- गुरु उच्च के इन दिनों चल रहे हैं कर्क राशि में। शुक्र नीच के हैं कन्या राशि में। सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा तुला राशि में हैं। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- नौकरी में इस समय बहुत उत्साह नहीं रहेगा। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम, संतान की स्थिति काफी सुधर चुकी है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये शुभ समय चलने लगा है आपका। थोड़ा इन दिनों बुझा-बुझा सा महसूस करेंगे लेकिन कोई खराबी नहीं दिख रही है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति लगभग ठीक है। व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- मानसिक दबाव बना रहेगा- प्रेम को लेकर के, संतान को लेकर के। विद्यार्थियों में भी एक थोड़ी उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा रोक दीजिए क्योंकि भावूक बने रहेंगे। प्रेम, संतान मध्यम है। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है। व्यापार आपका सही है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। घर में एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अत: घरेलू सुख बाधित होगा। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वंय के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। लेकिन नए व्यापार की शुरुआत अभी न करें। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। शुभ कार्यों में खर्च इन दिनों होगा। कर्ज की स्थिति आ सकती है। लेकिन शुभता बनी रहेगी आपकी। आगे चलके ये बहुत लाभप्रद होगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- धन हानि के संकेत हैं। निवेश अभी वर्जित रहेगा। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। नेत्र पीड़ा, सर दर्द, अज्ञात भय सताएगा। मानसिक परेशानी बनी रहेगी। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मकर राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। व्यापारी नई अनुष्ठान या प्रतिष्ठान की शुरुआत न करें। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा अभी वर्जित रहेगी। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- बहुत बचकर पार करें। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।