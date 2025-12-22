Aaj Ka Rashifal 22 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: Horoscope 22 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 22 दिसंबर को सोमवार है। आइए जानते हैं, 22 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 22 December 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। बुध वृश्चिक राशि में। सूर्य, शुक्र, मंगल चंद्रमा,धनु राशि में और चंद्रमा धनु राशि से दोपहर तक मकर राशि में जाएंगे। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि: व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि: भाग्य साथ देगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य,प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि: चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संतान ठीक-ठाक व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि: जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। मानसिक कन्फ्यूजन थोड़ी बनी रहेगी। प्रेम, संतान भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि: भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें।

तुला राशि: गृह कलह के संकेत हैं, लेकिन भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि: सासन, सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। धन उपार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि: सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। सरकारी तंत्र से पंगेबाजी ना करें। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कुंभ राशि: मन चिंतित रहेगा। घबराहट बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।