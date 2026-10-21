राशिफल टुडे (21 अक्टूबर 2026): राहु के साथ चंद्रमा का अशुभ संयोग, मकर समेत ये राशियां रहें सावधान

आज का राशिफल 21 अक्टूबर: आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कुछ राशियों के आर्थिक, करियर, लव लाइफ और सेहत में अच्छे बदलाव लाएगी, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पढ़ें 21 अक्टूबर आज का राशिफल।

वृषभ राशि: व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन राजनीतिक लाभ होगा। सरकारी तंत्र से अप्रत्याशित कुछ पॉज़िटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी आपका लगभग ठीक रहेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

कर्क राशि: परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेम-संतान की स्थिति अत्यधिक अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

सिंह राशि: जीवन साथी का स्वास्थ्य और साथ दोनों नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम, व्यापार लगभग ठीक है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

तुला राशि: मन परेशान रहेगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं की स्थिति बनी रहेगी। व्यापारिक स्थिति आपकी ठीक-ठाक रहेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिएगा क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का मानसिक रूप से संचार होगा। व्यापार अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी करीब-करीब ठीक है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: घरेलू सुख बाधित रहेगा। गृह कलह के बड़े संकेत हैं। स्वास्थ्य थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है, सीने में विकार संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि: धन हानि के संकेत हैं। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। निवेश अभी मत करिएगा। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। फिर भी प्रेम-संतान का साथ और व्यापार आपके मन को ठीक करेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।