राशिफल टुडे (21 अक्टूबर 2026): राहु के साथ चंद्रमा का अशुभ संयोग, मकर समेत ये राशियां रहें सावधान
आज का राशिफल 21 अक्टूबर: आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कुछ राशियों के आर्थिक, करियर, लव लाइफ और सेहत में अच्छे बदलाव लाएगी, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पढ़ें 21 अक्टूबर आज का राशिफल।
मंगल कर्क राशि में, गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध और शुक्र तुला राशि में। चंद्रमा का प्रवेश कुंभ राशि में होगा धनिष्ठा नक्षत्र के रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। चंद्रमा राहु के साथ शनि के घर में संयोग करेंगे । यह कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब है। बहुत ध्यान देकर के चलना होगा जनमानस को। खासकर यह आय को प्रभावित करेंगे, मार्केट को प्रभावित करेंगे, मानसिक स्थिति को प्रभावित करेंगे, प्रेम को प्रभावित करेंगे, विद्या को प्रभावित करेंगे नेगेटिवली। शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।
मेष राशि:
आय के मार्ग प्रभावित होंगे। मन परेशान रहेगा। प्रेम में तू-तू-मैं-मैं की स्थिति दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए सामंजस्य की स्थिति रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। व्यापार सही चलता रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन राजनीतिक लाभ होगा। सरकारी तंत्र से अप्रत्याशित कुछ पॉज़िटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी आपका लगभग ठीक रहेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है, थोड़ा बचिए। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार अच्छा रहेगा। राहु मंत्र का जाप करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेम-संतान की स्थिति अत्यधिक अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
जीवन साथी का स्वास्थ्य और साथ दोनों नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम, व्यापार लगभग ठीक है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि:
स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। शत्रु पराजित होंगे। डिस्टर्बेंस बना रहेगा। उदर रोग से परेशान रहेंगे। प्रेम-संतान की स्थिति पहले से बेहतर है। व्यापार अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि:
मन परेशान रहेगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं की स्थिति बनी रहेगी। व्यापारिक स्थिति आपकी ठीक-ठाक रहेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिएगा क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का मानसिक रूप से संचार होगा। व्यापार अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी करीब-करीब ठीक है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
घरेलू सुख बाधित रहेगा। गृह कलह के बड़े संकेत हैं। स्वास्थ्य थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है, सीने में विकार संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि:
नाक, कान, गले की परेशानी हो सकती है। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम, व्यापार मध्यम रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मकर राशि:
धन हानि के संकेत हैं। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। निवेश अभी मत करिएगा। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। फिर भी प्रेम-संतान का साथ और व्यापार आपके मन को ठीक करेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
मीन राशि:
प्रेम में दूरी, संतान को लेकर मन चिंतित, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, अनाप-शनाप खर्चे, सरदर्द, नेत्र पीड़ा, डिस्टर्बिंग समय रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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