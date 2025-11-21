Hindustan Hindi News
Aaj Ka Rashifal 21 November 2025: आज कुछ राशियों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल, पढ़ें 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन

संक्षेप:

Horoscope today 21 November 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 21 नवंबर को शुक्रवार है। जानिए ज्योतिर्विद नरेंदर उपाध्याय से आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है। 

Fri, 21 Nov 2025 05:23 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Horoscope today 21 November 2025 Aaj Ka Rashifal: आज का दिन नई आशा और नए मौके लेकर आया है। लेकिन राशिफल के अनुसार कई चीजों में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं।आज ग्रहों की चाल आपके करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य पर असर डालेगी। कुछ लोगों के लिए ठीकठाक रहेगास लेकिन कुछ को सतर्क रहना होगा। ग्रहों की स्थिति की बात करें को इस समय गुरु कर्क राशि में रहेंगे। केतु सिंह राशि में रहेंगे। शुक्र और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर कर रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है। 21 नवंबर को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 21 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

राशिफल-मेष राशि-आज मेष राशि वालों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। थोड़ा बचकर पार करें। इस समय आपको स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान भी मध्यम रहने वाली है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना और लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- आज वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी-चाकरी में कोई रिस्क न लें। जीवनसाथी के केस में भी कोई रिस्क न लें। साथ और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- आज मिथुन राशि वालों के लिए शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रेम, संतान का साथ है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- आज कर्क राशि वालों के लिए बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखें। प्रेम, संतान मध्यम। स्वास्थ्य मध्यम। व्यापार ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- आज सिंह राशि वालों के लिए घरेलू सुख बाधित रहेगा। घर की चीजों को बहुत ही शांतचित्त होकर के देखें और उनको निपटाएं। अदर वाइस ये घर की प्रॅाब्लम बाहर जा सकती है। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक है। व्यापार लगभग ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- आज कन्या राशि वालों के लिए नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक स्थिति मध्यम रहेगी। स्वयं के स्वास्थ्य पर और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना, नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

तुला राशि- आज तुला राशि वालों के लिए जुआ, सट्टा, लॅाटरी में पैसा न लगाएं। धन हानि के संकेत हैं। जुबान पर काबू रखें। कुटुंब में कुछ कहासुनी या तू-तू, मैं-मैं हो सकता है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- आज वृश्चिक राशि वालों के लिए ऊर्जा का स्तर घटा हुआ रहेगा या नकारात्मक रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- आज धनु राशि वालों के लिए खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सर दर्द, नेत्र पीड़ा हो सकती है। अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- आज मकर राशि वालों के लिए आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। व्यापार ठीक-ठाक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- आज कुंभ राशि वालों के लिए व्यावसायिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कोर्ट-कचहरी में हार का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक-ठाक, लेकिन सीने में विकार संभव है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- आज मीन राशि वालों के लिए भाग्य पर भरोसा रखकर अभी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं और थोड़ा मान-सम्मान पर ध्यान रखिएगा। यात्रा अभी करने से बचें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार मध्यम। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

