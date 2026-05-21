Aaj Ka Rashifal 21 May 2026: आज इन राशियों पर रहेगी ग्रहों की विशेष कृपा, पढ़ें 21 मई 2026 का राशिफल

Horoscope 21 May 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 21 मई को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 21 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 21 May 2026: ग्रहों की स्थिति- मंगल स्वगृही मेष राशि में सुखद है, जनमानस के लिए अच्छा है और यह एक रक्त से संबंधित चीजों को अच्छे के तरफ लेकर जाएगा, मांसपेशियों के लिए अच्छा है। यह जनमानस को एक बल प्रदान करेगा। सूर्य और बुध वृषभ राशि में सरकारी तंत्र को मजबूत करेगा और सरकारें और जो भी प्रशासन है, वो मजबूती के साथ इस साथ स्थिति में रहेगा। मिथुन राशि में शुक्र और गुरु हैं, मार्केट की पोजीशन को बहुत अच्छा करेगा और शुभ कार्य करने की क्षमता और स्थिति जनमानस में बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, व्यावसायिक स्थिति अच्छी होगी। चंद्रमा स्वगृही कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में यह शुभता और बढ़ाएगा और मानसिक तौर पे भी लोग पहले से बेहतर फील करेंगे। केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में हैं। शनि मीन राशि का यह इतने शुभता में भी खलल डालने वाला और परेशान करने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है तो अकेले ही यह सारी चीजों को खराब करने का पावर रखेगा। लेकिन यह तो बहुत दिनों से चल रहा है, आगे भी अभी स्थिति इसकी बनेगी तो इस अशुभता में बाकी सारे ग्रह शुभता बढ़ाएंगे।

राशिफल 21 मई 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बनेगा। घर में थोड़ा कलह हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अति शुभ समय। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- थोड़ी खर्च की अधिकता जरूर रहेगी लेकिन व्यावसायिक सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम में समीपता आएगी, संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी, आपसे जुड़ेगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी। शुभ समय, हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पिता से अनबन ना रखिए। सरकारी तंत्र से पंगेबाजी ना करिए, राजनीतिक स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है। इतनी सारी चीजों के बाद भी शुभता में वृद्धि होती हुई दिख रही है और शुभता आपकी बढ़ेगी। जीवनसाथी से बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। यदि आप प्रेम में हैं तो 'फुल ऑफ लव' फील करेंगे और बहुत अच्छी स्थिति आपकी प्रेम में समीपता की रहेगी। धन का आवक बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी और एक बहुत ही शुभ समय कहा जाएगा। गणेश जी को प्रणाम करें।

कर्क राशि- कर्क राशि के जातक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहेंगे। आपकी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है और संतान की स्थिति भी बहुत अच्छी है। आप नए-नए व्यवसाय से जुड़ेंगे जिससे आपकी व्यवसायिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे और पिता की स्थिति भी अच्छी होगी। पैतृक संपत्ति की स्थिति अच्छी होगी और यह अत्यंत शुभकारी रहेगा। गड़बड़ यह होगा कि खर्च की अधिकता रहेगी, यद्यपि कि शुभ कार्यों में खर्च होगा लेकिन कर्ज की स्थिति आ सकती है। ऐसे में लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि की, इन्हें सरकारी तंत्र का भरपूर सहयोग मिलेगा। खर्च की अधिकता को लेकर के या अनजाना भय आपको परेशान करेगा, जिससे मन थोड़ा चिंतित जरूर रहेगा। व्यवसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी और कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अत्यंत शुभकारी रहेगा, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों के लिए आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। लव अब मैरिज में की तरफ जाएगा यानी लव मैरिज के योग बनने लगेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बहुत अच्छा। आप हरी वस्तु पास रखें।

तुला राशि- तुला राशि के जातकों को कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, राजनीतिक लाभ होगा और व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ एक थोड़ी उग्रता के साथ जरूर रहेगा लेकिन एक रियल्टी चेक होगा, दोनों रियली एक दूसरे को जानेंगे और बहुत अच्छी, आवरण हटेगा, पर्दा हटेगा एक दूसरे से और वो शुभ होगा। तो स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि की, सरकार से जुड़ने का मौका मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा पर प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा। यात्रा का योग बनेगा, धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे, शुभ समय रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति काफी अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम-संतान अच्छा है, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन डिस्टरबेंस बनी रहेगी। प्रेम-संतान का साथ होगा, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।