Aaj Ka Rashifal 21 March 2026: एक ही राशि में 3 ग्रह, ऊपर-नीचे रहेगा स्वास्थ्य, मेष से मीन तक पढ़ें आज का राशिफल
Horoscope 21 March 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 21 मार्च को गुरुवार है। आइए जानते हैं कि आज 21 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
Aaj ka Rashifal 21 March 2026: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, बुध-मंगल और राहु कुंभ राशि में, कालपुरुष के एकादश पर ग्रहों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि में हैं। सूर्य की स्थिति सही है लेकिन शनि के साथ मिलकर ये भी बहुत अच्छा योग नहीं बना रहा है। तो ऐसे में लोगों पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं है, लेकिन जल्द ही सब अच्छा होने वाला है।
यहां पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का आज का राशिफल-
मेष- बुरे में अच्छा समय। थोड़ी राहत मिलेगी। सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है लेकिन अंदर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो नेगेटिव चीजों पर भारी पड़ेगा। पिता से अनबन होने के संकेत है, ऐसे में धैर्य बनाकर रखें। व्यपारिक दृष्टि से ग्रोथ धीरे-धीरे होगी। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ- बहुत ज्यादा हो रहा खर्चा परेशान कर सकता है लेकिन पैसों की स्थिति सही बनी रहेगी। आय की स्थिति निरंतरता में रहेगी। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ा मध्यम है। भगवान गणेश को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन- आय के नए सोर्स बनेंगे। पुराने सोर्स से भी पैसा आने की पूरी संभावना बन रही है। यात्रा के भी योग बनते दिख रहे हैं। व्यापार में उतार-चढ़ाव आएंगे लेकिन आखिर में सफलता हाथ लगेगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संतान आज्ञा का पालन करेंगे। शुभ स्थिति शुरु होने वाली है। मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
कर्क- कोर्ट-कचहरी के मामले में विजय प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में अब सुधार हो चुका है। प्रेम की स्थिति नकारात्मक दिख रही है। व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। संतान भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी तंत्र से लाभ और पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सूर्य को जल देना आपके लिए शुभ होगा।
सिंह- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की मिलेगी। स्वास्थ्य अभी भी मध्यम बना हुआ है। प्रेम की स्थिति भी मध्यम ही दिख रही है। संतान की स्थिति भी पहले से बेहतर है। व्यापार लगभग ठीक-ठाक रहेगा। कहीं पर यात्रा का योग बनता दिख रहा है। लाल वस्तु पास रखेंगे तो लाभ मिलेगा।
कन्या- चोट लगने की संभावना है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर है। संतान भी अच्छी है। व्यापार ठीक-ठाक रहेगा। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
तुला- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। नौकरी की स्थिति सही रहेगी। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुरु करें।
वृश्चिक- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुरु ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान और व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।
धनु- प्रेम में टकराव की स्थिति बनेगी। तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। संतान को लेकर मन चिंतिंत रहेगा। लिखने-पढ़ने के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी चीजें सही हैं। किसी भी तरह के नए व्यापार की शुरुआत अभी ना करें। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर- गृह कलह के संकेत हैं। भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि होगी। प्रेम की स्थिति अच्छी है। संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। किसी भी तरह के कलह से बचें और लाल वस्तु का दान करें।
कुंभ- रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। मन डरा-डरा सा रहेगा। संतान और प्रेम मध्यम है। कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी लेकिन मन जरूर परेशान होगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। सरदर्द और नीद्र पीड़ा और सीने में विकार की स्थिति बनी रहेगी। रक्तचाप ऊपर-नीचे होगा। चीजों पर ध्यान दें। सेहत का ख्याल रखें। प्रेम-संतान की स्थिति सुधर चुकी है। व्यापार भी ठीक है। मां काली को प्रणाम करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
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