Aaj ka Rashifal 21 April 2026:आज चंद्र-शुक्र का संयोग बढ़ाएगा मानसिक चंचलता, पढ़ें मेष से मीन तक कैसा रहेगा दिन
Aaj ka rashifal, horoscope today: आज ग्रहों की स्थिति और इनकी चाल कैसे आपकी राशि पर असर डालती है, पढ़ें ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय का बताया गया मेष से लेकर मीन, सभी 12 राशियों का हाल
ग्रहों की स्थिति- सूर्य मेष राशि में, शुक्र और चंद्रमा वृषभ राशि में हैं, जहां चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के हैं और मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा यानी मंगल के नक्षत्र के, शुक्र के साथ संयोग कर रहे हैं। यह मानसिक चंचलता बढ़ाएगा और यहां पे विपरीत लिंगी संबंध में या थोड़ी सी दुस्साहस करके, मतलब एक लस्ट जो है न, जीवन में बढ़ेगा, जिसके वजह से लोग थोड़ा दुस्साहस कर बैठते हैं और फंस जाते हैं, या कुख्यात हो जाते हैं या उनके ऊपर कोई ऊँगली उठ जाती है। उनके पीछे उनका कारण होता है, उनके कर्म होते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख के जनमानस को चलना पड़ेगा। गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
राशिफल-
मेष राशि
स्वास्थ्य अभी थोड़ा मध्यम बना हुआ है। प्रेम की स्थिति में काफी अपनापन, समीपता, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। संतान वाले हैं तो आज्ञा का पालन करेगा संतान आपका। जुड़ाव बढ़ेगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी इस समय है। सुस्वादु भोजन मिल रहा है, अपनों से करीबी बढ़ रही है। धनागमन हो रहा है, अच्छी स्थिति है। प्रेम, संतान, व्यापार सब अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि
सौम्यता बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी चंचलता भी बढ़ेगी, तो थोड़ा ध्यान देकर के अपने पे कंट्रोल करके आगे बढ़िएगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि
प्रेम में थोड़ी सी तू-तू-मैं-मैं की स्थिति आ सकती है। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि दिख रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप ठीक हैं, पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। यात्रा का योग बनेगा। प्रेम में डूबे रहेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान अच्छा, व्यापार भी पहले से बेहतर है। लाल वस्तु का पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि
कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक-ठाक यानी ठीक है, अच्छा है, पहले से बेहतर है। प्रेम की स्थिति अच्छी है, संतान अच्छा और व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि
भाग्य साथ देगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान का साथ, व्यापार बहुत अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।
तुला राशि
बचके पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, प्रेम-संतान भी मध्यम रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। सफेद वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। अगर शादीशुदा हैं तो जीवनसाथी के साथ बड़ा अच्छा एक छुट्टी सा महसूस करेंगे, रंगीन बने रहेंगे। बहुत अपनापन, नौकरी-चाकरी की भी स्थिति अच्छी है। तो कुल मिलाकर बड़ा सुखद और रंगीन जीवन गुजारेंगे। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि
स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार अच्छा है। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। शत्रु एक्टिव रहेंगे लेकिन वे फिर नतमस्तक होंगे और शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने के लिए बाध्य होंगे। तो इस मामले में अच्छा है लेकिन थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइम कहा जाएगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम-संतान अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कुंभ राशि
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। घर में कुछ शुभ संस्कार होगा। मां का साथ होगा। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि
पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापार का विस्तार होगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान अच्छा, व्यापार अच्छा। शिवजी का जलाभिषेक करना और पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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