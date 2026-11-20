आज का राशिफल 20 नवंबर: शनि और चंद्रमा का विष योग, मेष समेत कई राशियों के बढ़ेंगे खर्चे और परेशानी
Aaj ka rashifal today: आज 20 नवंबर 2026 को शनि और चंद्रमा एक साथ मीन राशि में विराजमान हैं। दोनों ग्रह मिलकर विष योग का निर्माण कर रहे हैं। जानें आज बनने वाला यह योग और ग्रहों की खास स्थिति किन राशियों के लिए रहेगी लाभकारी?
मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शुक्र, बुध राशि में, सूर्य वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में। शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है मीन राशि में। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के हैं और इस नक्षत्र के मालिक गुरु होते हैं। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, गुरु के घर में शनि के साथ संयोग कर रहे हैं। खट्टा-मीठा संयोग रहेगा। बहुत खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन मानसिक रूप से परेशानी रहेगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, विपरीत लिंगी संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव होगा। मतलब भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्यवश कुछ काम नहीं बनने वाला है। स्ट्रगलिंग समय यह कहा जाएगा।
मेष राशि:
खर्च की अधिकता, मानसिक परेशानी, सरदर्द, नेत्र पीड़ा। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। व्यापार मध्यम गति से बढ़ेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
आय के नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा कष्टप्रद होगा, लेकिन लाभप्रद होगा। असमंजस की स्थिति वाला समाचार मिलेगा। प्रेम, संतान का साथ मध्यम होगा, व्यापार आपका अच्छा होगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, कुछ बुरा नहीं होगा। सीने में विकार संभव है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और थोड़ी सी पैतृक संपत्ति विवादित होने का संकेत है। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार सही है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। यात्रा भी न करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार भी ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि-
परेशानी वाला समय है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, कोई रिस्क मत लीजिएगा। वाहन धीरे चलाइए, छोटा-मोटा चोट-चपेट लग सकता है। प्रेम-संतान का साथ फिर भी अच्छा है, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि-
जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। थोड़ा उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। प्रेम-संतान, व्यापार बाकी सही है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि-
डिस्टर्बिंग टाइम है। स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों में परेशान रहेगा। शत्रु थोड़ा एक्टिव रहेंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। दबदबा आपका कायम रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम-संतान मध्यम रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि-
मानसिक परेशानी से गुजरेंगे। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। बच्चों की सेहत पर ध्यान रखें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी न लें। विद्यार्थी अभी नई शुरुआत न करें। प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार आपका लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
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धनु राशि:
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी अभी नहीं हो पाएगी या तो विवादित हो जाएगा। सीने में विकार संभव है। घरेलू सुख बाधित रहेगा। गृह कलह के संकेत हैं। प्रेम संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार भी अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि:
व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पराक्रम रंग लाएगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। व्यावसायिक सफलता मिल रही है, प्रेम संतान का भी साथ है। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
धन हानि के संकेत हैं, अभी निवेश मत करिएगा। जो भी रुपए-पैसे आ रहे हैं उसको आप अभी संचित करिए। जुबान पर काबू रखें, थोड़ा धन हानि के संकेत हैं इसलिए कोई रिस्क मत लीजिएगा। प्रेम संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि:
नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। प्रेम संतान को लेकर के नेगेटिव एप्रोच रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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