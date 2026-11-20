Aaj ka rashifal today: आज 20 नवंबर 2026 को शनि और चंद्रमा एक साथ मीन राशि में विराजमान हैं। दोनों ग्रह मिलकर विष योग का निर्माण कर रहे हैं। जानें आज बनने वाला यह योग और ग्रहों की खास स्थिति किन राशियों के लिए रहेगी लाभकारी?

वृषभ राशि: आय के नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा कष्टप्रद होगा, लेकिन लाभप्रद होगा। असमंजस की स्थिति वाला समाचार मिलेगा। प्रेम, संतान का साथ मध्यम होगा, व्यापार आपका अच्छा होगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। यात्रा भी न करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार भी ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- परेशानी वाला समय है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, कोई रिस्क मत लीजिएगा। वाहन धीरे चलाइए, छोटा-मोटा चोट-चपेट लग सकता है। प्रेम-संतान का साथ फिर भी अच्छा है, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। थोड़ा उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। प्रेम-संतान, व्यापार बाकी सही है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- डिस्टर्बिंग टाइम है। स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों में परेशान रहेगा। शत्रु थोड़ा एक्टिव रहेंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। दबदबा आपका कायम रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम-संतान मध्यम रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- मानसिक परेशानी से गुजरेंगे। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। बच्चों की सेहत पर ध्यान रखें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी न लें। विद्यार्थी अभी नई शुरुआत न करें। प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार आपका लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कुंभ राशि: धन हानि के संकेत हैं, अभी निवेश मत करिएगा। जो भी रुपए-पैसे आ रहे हैं उसको आप अभी संचित करिए। जुबान पर काबू रखें, थोड़ा धन हानि के संकेत हैं इसलिए कोई रिस्क मत लीजिएगा। प्रेम संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।