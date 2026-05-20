आज का राशिफल 20 मई 2026: आज चंद्रमा पर राहु का असर, विपरीत योग, 7 राशियों के लिए आज अच्छे योग, पढ़ें कैसा रहेगा दिन
Aaj Ka Rashifal 20 May 2026: चंद्रमा यहां पर आर्द्रा नक्षत्र के हैं, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। इस प्रकार चंद्रमा पर आज राहु का असर होगा ग्रह-नक्षत्रों की चाल से आपकी राशि पर क्या असर होगा। 20 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, जानें ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से
Aaj ka Rashifal 20 May 2026: मंगल मेष राशि में, बुध और सूर्य वृषभ राशि में, शुक्र, गुरु और चंद्रमा मिथुन राशि में। चंद्रमा यहां पर आर्द्रा नक्षत्र के हैं, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। इस प्रकार चंद्रमा पर आज राहु का असर होगा, तो एक विपरीत योग बना हुआ है यहां पर शुक्र, गुरु और चंद्रमा का, जो थोड़ा सा मन को खराब करने वाला, अज्ञात भय देने वाला और मार्किट को थोड़ा ये प्रभावित करेगा ये योग। इसलिए शेयर मार्केट का उतार-चढ़ाव का आप पर भी असर होगा। ये थोड़ा ठीक नहीं है, कई राशियों के लिए इससे दिक्कत हो सकती है। केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। पढ़ें कैसा रहेगा आज सभी 12 राशियों का दिन
राशिफल
मेष राशि
व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन सुखद होगा। थोड़ा नकारात्मक लगेगा लेकिन सुखद होगा, अच्छा होगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी आपका काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृषभ राशि
रौब-रुआब आप में बना हुआ है। राजनीतिक स्थिति आपकी अच्छी है, सरकारी स्थिति आपकी अच्छी है। धन का आगमन बढ़ेगा, कुटुंब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
मिथुन राशि
आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, समाज में सराहे जाएंगे। आपका कद बढ़ेगा, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम होगा लेकिन अच्छी स्थिति है। प्रेम-संतान का साथ होगा, व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि
स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है, खर्च की अधिकता कर्ज़ की स्थिति ला सकती है। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि
धन का आवक बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी। नए-नए आय के मार्ग बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा। यात्रा का योग बनेगा, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि
कोट कचहरी में विजय मिलेगा, व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, पिता का साथ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम की स्थिति, संतान की स्थिति, व्यापार की स्थिति सब कुछ बहुत अद्भुत है। हरी वस्तु पास रखें।
तुला राशि
भाग्य साथ देगा, यात्रा करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा होगा। धार्मिक, एक तरीके से धार्मिक यात्रा हो सकती है या धर्म-कर्म में हिस्सा ले सकते हैं। हरी वस्तु पास रखें।
वृश्चिक राशि
चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, स्वास्थ्य प्रभावित है, प्रेम संतान की स्थिति लगभग ठीक है, व्यापार भी ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।
धनु राशि
जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। प्रेम विवाह की तरफ जाएगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है, लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा या यूं कहें शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित है, प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है, पीली वस्तु का दान करें।
कुंभ राशि
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लेखकों के लिए, कवियों के लिए, फिल्मकारों के लिए अच्छा समय चल रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान बहुत अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। भावुकता पर काबू रखिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बनेगा, घर में कुछ उत्सव संभव है और कुछ शुभ संस्कार संभव है, घर का वातावरण बड़ा सुखद रहेगा। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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