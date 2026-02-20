Aaj Ka Rashifal, 20 फरवरी 2026: आज वृषभ वालों की आय में उछाल, सिंह वाले परेशानी में पड़ सकते हैं, मीन वाले बचकर रहें

Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 20 फरवरी को शुक्ववार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj Ka Rashifal 20 february 2026: आज गुरु मिथुन राशि में हैं। केतु सिंह राशि में हैं। उच्च का मंगल मकर राशि में चल रहा है। कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। चार ग्रह कुंभ राशि में बैठे हैं। जो ग्रहों का एक जमावड़ा लगा हुआ है। यहां पर बहुत डिफरेंट टाइप के योग चल रहे हैं। राहु से सूर्य, शुक्र, बुध- तीनों ग्रह संक्रमित हो रहे हैं। जहां पर सबसे बड़ा कुप्रभाव सूर्य और राहु का होगा। शुक्र और बुध की स्थिति पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी ये कभी-कभी नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है, जो मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। तो इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, वो उच्चाधिकारियों से प्रॉब्लम के संकेत हैं। मानसिक स्थिति थोड़ी ऊपर-नीचे रहेगी। शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है। आर्थिक स्थिति ऊपर-नीचे होती रहेगी। मार्केट की स्थिति ऊपर-नीचे होती रहेगी क्योंकि बुध भी राहु के साथ है। दांपत्य में प्रॉब्लम के संकेत रहेंगे। उतार-चढ़ाव आएगा। आपस में न बनना, हार्मोनल इश्यू होना इत्यादि बना रहेगा। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन साहस बना रहेगा। रक्त की स्थिति हर मनुष्य में लगभग ठीक रहेगी। अब अलग-अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं-

मेष राशि- अनाब-शनाब खर्च मन को परेशान करेंगे। कुछ इस तरह के कार्य हो सकते हैं जो आपको पसंद न हों और आपको करना पड़ेगा। यात्रा परेशान कर सकती है। अनचाही यात्रा हो सकती है। मानसिक स्थिति मध्यम रहेगी। पिता के स्वास्थ्य और पिता के साथ पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों की सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अविवाहित हैं और प्रेम में हैं, तो आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। फिजिकल कंडीशन आपकी- स्वास्थ्य आपका ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है और आय की स्थिति ऊपर-नीचे है। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन इससे आप निकल जाएंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है। लाल रंग आपके लिए शुभ होगा। लाल रंग प्रयोग करें। राहत मिलेगी और भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की स्थिति- अचानक से आय की स्थिति में उछाल आ सकता है और फिर भी गिरावट आ सकती है। ये आपके मन को परेशान करेगा। आय की स्थिति में उतार-चढ़ाव। भ्रामक समाचार की प्राप्ति। जिसको समझने में और डिकोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आपको खराब लग सकता है। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम है। यात्रा लाभप्रद नहीं होगी। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कोर्ट-कचहरी से बचें। शनिदेव को प्रणाम करना और लाल वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम और संतान की स्थिति उतार-चढ़ाव वाली या प्रेम में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और अगर आप बच्चों वाले हैं तो बच्चे आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। विद्रोह कर सकते हैं। कोर्ट-कचहरी से बचना चाहिए। व्यापार में अभी नए व्यापार की शुरुआत न करें। मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। काली जी को प्रणाम करना और सफेद वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम की स्थिति अच्छी है। संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सही समय रहेगा। अपमानित होने का भय बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा और सरकारी तंत्र से पंगेबाजी नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत बुरे फंसेंगे। इस समय परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। बहुत बचकर पार करना पड़ेगा आपको। काली वस्तु का दान करना और शिवजी का जलाभिषेक करना आपके लिए शुभ होगा।

सिंह राशि- उदर रोग से परेशान रहेंगे। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। संतान पक्ष आपका अच्छा चल रहा है। प्रेम की स्थिति अच्छी चल रही है। अच्छा निर्णय लेंगे। मन- इतनी सारी स्थितियों के बाद भी मन प्रफुल्लित रहेगा। हालांकि जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पीली वस्तु पास रखना और काली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

कन्या राशि- दांपत्य प्रभावित दिख रहा है। स्वास्थ्य भी मध्यम है। सरकार में और राजनीति में आपका दबदबा बना रहेगा। विपरीत लिंगी संबंध में कोई लांछन लग सकता है। आपके ऊपर उंगली उठ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हरी वस्तु पास रखें और शनिदेव को प्रणाम करें। शुभ होगा।

तुला राशि- क्रोध पर काबू रखें। पैरों में चोट-चपेट लग सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। प्रेम और संतान भी मध्यम दिख रहा है, लेकिन ज्ञानार्जन का समय है। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। मानसिक परेशानी बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखें। नहीं तो भावुकता में आकर लिया गया निर्णय आपको काफी नुकसान देगा। शनिदेव को प्रणाम करना और नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- बच्चों की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। प्रेम में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। विद्यार्थी असमंजस में रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। घरेलू सुख बाधित होगा। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी, लेकिन अड़चनों के साथ। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। डिस्टर्बिंग टाइम है। शनिदेव को प्रणाम करना और नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

धनु राशि- धनु राशि का स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। नाक, कान, गला की परेशानी होगी। स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित है। भाई, बहन का स्वास्थ्य भी परेशानी में रहेगा या भाई-बहन को लेकर भी मन आपका परेशान रहेगा। भावनाओं में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। ये किसी भी निर्णय तक पहुंचने का समय नहीं है। थोड़ा सा टाल के रखिए महत्वपूर्ण निर्णयों को। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये मध्यम समय है। काली वस्तु का दान करना और लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- रौब और रुआब बना हुआ है, लेकिन रक्तचाप न बढ़े इस बात का ध्यान रखिए। क्रोध पर काबू रखिए। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। जो भी धनार्जन हो रहा है, उसे संचित करें। अभी निवेश मत करिए। गंदी भाषा के प्रयोग से बचिए। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक हैं, लेकिन अभी नए व्यापार की शुरुआत मत करिएगा। लाल वस्तु का दान करना और शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- घबराहट, बेचैनी, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी इत्यादि बनी हुई है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर रही है। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा लगाएं तो धन हानि के संकेत हैं। इस समय आप पूरे तरीके से फंसे हुए हैं। कुछ दिन लगेगा। निकल जाएंगे। आप बुद्धि से, विवेक से काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा अपने ऊपर अंकुश लगाकर रखिए। नीली वस्तु पास रखें। शुभ होगा।