Aaj Ka Rashifal 2 March 2026: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें दैनिक राशिफल
Horoscope 2 March 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 2 मार्च को सोमवार है। आइए जानते हैं, 2 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
Aaj ka Rashifal 2 March 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में, सूर्योदय के समय चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में पहुँचेंगे जहाँ केतु के साथ संयोग करेंगे—यह थोड़ा मध्यम समय कहा जाएगा। सूर्य, बुध, मंगल और राहु कुंभ राशि में हैं। एक सुखद समाचार यह है कि शुक्र मीन राशि के हो चुके हैं, वहाँ वे उच्च के हो जाएँगे और शनि के साथ संयोग करेंगे। यह दांपत्य के लिए, सुख-सुविधाओं (लग्जरी) के लिए और प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए एक अच्छी खबर है।
राशिफल-
मेष राशि- भावुकता में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थी असमंजस में रहेंगे। प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत। बच्चों के सेहत पर ध्यान दें। फैशन इत्यादि में खर्च की अधिकता से थोड़ी सी आपकी माली हालत गड़बड़ हो सकती है। डिस्टर्बिंग टाइम कहा जाएगा इसको। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि- स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। यात्रा का योग बनेगा और यात्रा यह आनंददायक होगा। बस गृह-कलह पे थोड़ा ध्यान रखिए और भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी पे थोड़ा सा वाद-विवाद हो सकता है। प्रेम संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि- नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। लेकिन व्यापारिक स्थिति पहले से सुधर चुकी है। प्रेम संतान की स्थिति सुधर चुकी है। आपके लिए यह सुखद चेंजिंग है जो शुक्र की चेंजिंग हुई है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि- धन हानि के संकेत हैं इसलिए निवेश मत करिएगा। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी दांपत्य में सुधार, प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
सिंह राशि- स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे है, खर्च की अधिकता, मानसिक परेशानी, अज्ञात भय, उदर रोग से परेशानी, दांपत्य की परेशानी, आपका भी थोड़ा मध्यम समय चल रहा है। और दांपत्य को स्वयं भी आप थोड़ा सा नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो आप रिलेशन में थोड़े कंफ्यूज होकर इधर-उधर दिमाग लगा रहे हैं, तो थोड़ा बच के पार करिए। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कन्या राशि- आय के नए-नए मार्ग बनेंगे लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। यात्रा करेंगे लाभान्वित होंगे लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति सुधर चुकी है, व्यापार भी लगभग ठीक-ठाक है, स्वास्थ्य पर थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि- तुला राशि का एक ठीक समय कहा जाएगा। आपकी जो कोर्ट-कचहरी की स्थिति है वो थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। यात्रा विवादित हो सकती है, भ्रामक समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा लेकिन लाभप्रद होंगे। जितनी भी स्थिति हमने कही ये डिस्टर्बिंग है लेकिन लाभ होगा। डिस्टर्बेंस के साथ आपको लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम-संतान भी ठीक है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यावसायिक डिस्टर्बेंस बना रहेगा लेकिन अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। प्रेम-संतान पहले से भी बेहतर है, व्यापार ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।
धनु राशि- परिस्थितियां अनुकूल होंगी। गोचर आपका लाभ देने के लिए तत्पर है। जो भी विवादास्पद चीजें थीं या नकारात्मक चीजें थीं, धीरे-धीरे पॉजिटिव होती जा रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम संतान का साथ होगा और व्यापार भी अच्छा होगा। स्थिति में सुधार शुरू हो गया है। बजरंग बली को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि- थोड़ा बचकर पार करिए। चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल होने के संकेत हैं। ये टेम्परेरी है, एक-दो दिन की बात है। प्रेम संतान की स्थिति सुधार के तरफ, व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि- घबराहट, बेचैनी, मानसिक परेशानी के साथ-साथ धन लाभ की स्थिति बढ़ रही है। दांपत्य में सुधार, एक एन्जॉयिंग मूड में आप आना शुरू हो जाएंगे और धीरे-धीरे सुधार शुरू हो जाएगा। प्रेम संतान व्यापार ठीक है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
मीन राशि- बहुत बचकर पार करिए। थोड़ा और नुकसान का समय है ये। शत्रु उपद्रव संभव है। दबदबा आपका कायम रहेगा लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत रहेगा। प्रेम संतान भी मध्यम है, व्यापार मध्यम है। काली जी को प्रणाम करना, उनको सफेद वस्तु अर्पित करना शुभता दे सकता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि