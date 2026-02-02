Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल 2 फरवरी: इन 6 राशियों का दिन रहेगा शानदार, खूब होगा लाभ

संक्षेप: Aaj Ka Rashifal 2 February 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 2 फरवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

वृषभ राशि: पराक्रमी बने रहेंगे। भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक स्थिति पहले से सुदृढ़ होगी। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: बच के पार करें। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे प्रेम, संतान हो, चाहे सरकारी तंत्र हो। निवेश भी अभी मत करिएगा। जो भी रुपया पैसा आ रहा है, उसको सेव करिए और जुबान पर काबू रखें। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: स्वास्थ्य की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। एक बहुत अच्छी ऊर्जा आप में इस समय बढ़ेगी। प्रेम, संतान भी अच्छा रहेगा। व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। बस थोड़ा सा जीवनसाथी को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति रहेगी या जिनकी शादी ब्याह तय हो रही है, उनकी स्थिति में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि: चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आपकी जीत होगी। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि: आय के नए नए स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। शुभ दिन है। यात्रा का योग बनेगा। क्रोध पर काबू रखें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा

तुला राशि: कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, लेकिन गृह कलह के संकेत हैं, थोड़ा बच के पार करें। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा

वृश्चिक राशि: भाग्य साथ देगा, पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। यात्रा का योग बनेगा। धर्म, कर्म में हिस्सा लेंगे। शुभ समय है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि: स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकि सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे। अपनों की संख्या बढ़ेगी। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। आनंददायक जीवन गुजारेंगे। क्रोध पर काबू रखें। रक्तचाप पर ध्यान दें। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: डिस्टर्बिंग टाइम चल रहा है। बहुत बच के पार करिए। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, शत्रु भय इत्यादि बना रहेगा। प्रेम, संतान से दूरी रहेगी। व्यापार मध्यम रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।