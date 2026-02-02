Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 2 February 2026 Horoscope Today lucky zodiacs for 12 zodiacs
Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल 2 फरवरी: इन 6 राशियों का दिन रहेगा शानदार, खूब होगा लाभ

Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल 2 फरवरी: इन 6 राशियों का दिन रहेगा शानदार, खूब होगा लाभ

संक्षेप:

Aaj Ka Rashifal 2 February 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 2 फरवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Feb 02, 2026 05:46 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Rashifal 2 February 2026 Horoscope, आज का राशिफल 2 फरवरी 2026: ग्रहों की स्थिति: गुरु मिथुन राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन 6 राशियों का दिन रहेगा शानदार, खूब होगा लाभ, पढ़ें अपनी राशि का हाल-

मेष राशि: स्वास्थ्य में सुधार होगा। मां का साथ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी की स्थिति बनेगी। प्रेम संतान भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि: पराक्रमी बने रहेंगे। भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक स्थिति पहले से सुदृढ़ होगी। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: बच के पार करें। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे प्रेम, संतान हो, चाहे सरकारी तंत्र हो। निवेश भी अभी मत करिएगा। जो भी रुपया पैसा आ रहा है, उसको सेव करिए और जुबान पर काबू रखें। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: स्वास्थ्य की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। एक बहुत अच्छी ऊर्जा आप में इस समय बढ़ेगी। प्रेम, संतान भी अच्छा रहेगा। व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। बस थोड़ा सा जीवनसाथी को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति रहेगी या जिनकी शादी ब्याह तय हो रही है, उनकी स्थिति में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि: चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आपकी जीत होगी। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि: आय के नए नए स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। शुभ दिन है। यात्रा का योग बनेगा। क्रोध पर काबू रखें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा

तुला राशि: कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, लेकिन गृह कलह के संकेत हैं, थोड़ा बच के पार करें। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा

वृश्चिक राशि: भाग्य साथ देगा, पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। यात्रा का योग बनेगा। धर्म, कर्म में हिस्सा लेंगे। शुभ समय है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि: स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकि सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे। अपनों की संख्या बढ़ेगी। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। आनंददायक जीवन गुजारेंगे। क्रोध पर काबू रखें। रक्तचाप पर ध्यान दें। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: डिस्टर्बिंग टाइम चल रहा है। बहुत बच के पार करिए। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, शत्रु भय इत्यादि बना रहेगा। प्रेम, संतान से दूरी रहेगी। व्यापार मध्यम रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 2 फरवरी: कुंभ राशि आज इस तरह होगी ज्यादा कमाई

मीन राशि: आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत होगा। अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। एक अद्भुत अच्छा समय है। बस स्वास्थ्य नरम है, इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:शुक्र गोचर मंगल के नक्षत्र में, 11 फरवरी तक इन राशियों की चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:मेष राशि में होगा सूर्य का महागोचर, 1 महीने तक चमकेगा इन राशियों का भाग्य
ये भी पढ़ें:2-8 फरवरी तक 4 राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, 3 राशियां रखें खास ध्यान
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने