Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 2 December 2025 todays horoscope and daily predictions for all 12 zodiac signs
Aaj Ka Rashifal 2 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Aaj Ka Rashifal 2 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप:

 Horoscope 2 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 2 दिसंबर को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 2 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Tue, 2 Dec 2025 06:12 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नरेंद्र उपाध्याय
Horoscope 2 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रहों की स्थिति की बात करें , तो चंद्रमा मेष राशि में। गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। बुध तुला राशि में। सूर्य, शुक्र, मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 2 दिसंबर को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 2 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

राशिफल-

मेष राशि- आज मेष राशि वालों की परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई हैं। जरुरत के हिसाब से वस्तुए जीवन में उपलब्ध होंगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अभी भी प्रेम और संतान मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- आज वृषभ राशि वालों का मन परेशान रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता रहेगी। ऊर्जा का ह्रास होगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- आज मिथुन राशि वालों के लिए आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- आज कर्क राशि वालों को व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- आज सिंह राशि वालों का भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि- आज कन्या राशि वालों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल है। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बचके पार करें। वाहन धीरे चलाएं। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- आज तुला राशि वालों का शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- आज वृश्चिक राशि वालों के शत्रु नतमस्तक होंगे लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- आज धनु राशि वालों के लिए लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। बस भावुकता में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- आज मकर राशि वालों के लिए गृह कलह के संकेत हैं लेकिन भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। कलह से बचें। लाल वस्तु का दान करें।

कुंभ राशि- आज कुंभ राशि वालों का पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- आज मीन राशि वालों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान पहले से बेहतर। व्यापार अच्छा। धन का आवक बढ़ेगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। पहले से बेहतर समय। लाल वस्तु पास रखें।

