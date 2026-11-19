Rashifal today in hindi: आज ग्रहों की स्थिति ग्रह परिवर्तन योग का निर्माण कर रही है। इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों को करियर और धन में तरक्की मिल सकती है, जबकि कुछ राशियों को पूरे दिन सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी।

मंगल, गुरु और केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। बुध तुला राशि में। ग्रह परिवर्तन योग बन रहा है। कन्या राशि का मालिक बुध तुला राशि में बैठा है। तुला राशि का मालिक शुक्र कन्या राशि में बैठा है। शुक्र इस समय बुध के घर में हैं और बुध, शुक्र के घर में हैं। यह बहुत ही बड़ा योग है। शुक्र की नीच स्थिति समाप्त हो चुकी है। अब शुक्र की स्थिति को कमजोर मत समझिए। यहां शुक्र और बुध दोनों मित्र ग्रह एक साथ बैठे हैं। जनमानस को हर तरह से लाभ होगा आर्थिक लाभ होगा, रिश्तों में लाभ होगा। वैचारिक स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ स्थिति रहेगी। चंद्रमा और राहु का योग शुभ नहीं है। यह ग्रहण योग बन रहा है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में संयोग कर रहा है। यह मानसिक नुकसान वाला साबित हो सकता है। सूर्य मित्र ग्रह मंगल के घर वृश्चिक में हैं।

कर्क राशि: कर्क राशि वाले बहुत बचकर पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। वाहन धीरे चलाएं और जो सके तो यात्रा नहीं करें। प्रेम-संतान का साथ रहेगा और व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

सिंह राशि: उदर रोग से परेशानी हो सकती है। दांपत्य जीवन खराब रहेगा। कुल मिलाकर विपरीत लिंगी संबंध परेशानी में दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक है। व्यापार की स्थिति अच्छी है। काली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। परेशानी लेकिन बनी रहेगी। शारीरिक रूप से छोटी-मोटी परेशानी बनी रहेगी। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि: मानसिक स्थिति खराब रहेगी। अवसाद ग्रस्त रहेंगे। प्रेम में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। विद्यार्थी गण अभी कोई नई शुरुआत लिखने-पढ़ने की नहीं करें। बाकी व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि: घरेलू सुख बाधित रहेगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में खलल पड़ेगी। गृहकलह के बड़े संकेत हैं। सीने में विकार संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

मकर राशि: धन हानि के संकेत हैं। जुआ, सट्टा और लॉटरी में पैसे नहीं लगाएं। जुबान पर काबू रखें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि: नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा इसलिए घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेम-संतान और व्यापार आपका अच्छा चलता रहेगा। हरी वस्तु का पास रखें।