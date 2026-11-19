आज का राशिफल 19 नवंबर: बना ग्रह परिवर्तन योग, मेष को आय में उतार-चढ़ाव, कैसा रहेगा आपका हाल?
Rashifal today in hindi: आज ग्रहों की स्थिति ग्रह परिवर्तन योग का निर्माण कर रही है। इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों को करियर और धन में तरक्की मिल सकती है, जबकि कुछ राशियों को पूरे दिन सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी।
मंगल, गुरु और केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। बुध तुला राशि में। ग्रह परिवर्तन योग बन रहा है। कन्या राशि का मालिक बुध तुला राशि में बैठा है। तुला राशि का मालिक शुक्र कन्या राशि में बैठा है। शुक्र इस समय बुध के घर में हैं और बुध, शुक्र के घर में हैं। यह बहुत ही बड़ा योग है। शुक्र की नीच स्थिति समाप्त हो चुकी है। अब शुक्र की स्थिति को कमजोर मत समझिए। यहां शुक्र और बुध दोनों मित्र ग्रह एक साथ बैठे हैं। जनमानस को हर तरह से लाभ होगा आर्थिक लाभ होगा, रिश्तों में लाभ होगा। वैचारिक स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ स्थिति रहेगी। चंद्रमा और राहु का योग शुभ नहीं है। यह ग्रहण योग बन रहा है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में संयोग कर रहा है। यह मानसिक नुकसान वाला साबित हो सकता है। सूर्य मित्र ग्रह मंगल के घर वृश्चिक में हैं।
मेष राशि:
आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है लेकिन व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।
वृषभ राशि:
व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। प्रेम-संतान का लाभ मिलेगा। व्यापार आपका अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
मिथुन राशि:
अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा लाभप्रद नहीं रहेगी लेकिन ठीक ठाक रहेगी। प्रेम-संतान और व्यापार आपका अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
कर्क राशि:
कर्क राशि वाले बहुत बचकर पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। वाहन धीरे चलाएं और जो सके तो यात्रा नहीं करें। प्रेम-संतान का साथ रहेगा और व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।
सिंह राशि:
उदर रोग से परेशानी हो सकती है। दांपत्य जीवन खराब रहेगा। कुल मिलाकर विपरीत लिंगी संबंध परेशानी में दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक है। व्यापार की स्थिति अच्छी है। काली वस्तु का दान करें।
कन्या राशि:
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। परेशानी लेकिन बनी रहेगी। शारीरिक रूप से छोटी-मोटी परेशानी बनी रहेगी। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।
तुला राशि:
मानसिक स्थिति खराब रहेगी। अवसाद ग्रस्त रहेंगे। प्रेम में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। विद्यार्थी गण अभी कोई नई शुरुआत लिखने-पढ़ने की नहीं करें। बाकी व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।
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वृश्चिक राशि:
घरेलू सुख बाधित रहेगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में खलल पड़ेगी। गृहकलह के बड़े संकेत हैं। सीने में विकार संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
धनु राशि:
व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कोई नहीं शुरुआत नहीं करें। आपने जो सोच रखा है उसे अभी लागू नहीं करें। नाक, कान और गला की परेशानी होगी। प्रेम-संतान में सुधार आ चुका है। काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।
मकर राशि:
धन हानि के संकेत हैं। जुआ, सट्टा और लॉटरी में पैसे नहीं लगाएं। जुबान पर काबू रखें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
कुंभ राशि:
नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा इसलिए घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेम-संतान और व्यापार आपका अच्छा चलता रहेगा। हरी वस्तु का पास रखें।
मीन राशि:
संतान को लेकर मन परेशान रहेगा। प्रेम में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। परेशानी भरा समय है। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार सब सही है। काली वस्तु का दान करें और शिवजी का जलाभिषेक करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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