Aaj Ka Rashifal 19 March 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 19 March 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 19 मार्च को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 19 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 19 March 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, बुध, मंगल और राहु कुंभ राशि में, सूर्य, शुक्र, शनि और चंद्रमा मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति अभी भी मध्यम बनी हुई है। बहुत जल्द एक अच्छी स्थिति में आएंगे।

राशिफल- मेष राशि- मानसिक अशांति बनी रहेगी, खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, अनाप-शनाप खर्चे होंगे। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम के संकेत हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित है। प्रेम और संतान में दूरी रहेगी। व्यापार चलता रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम और संतान अभी मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- व्यावसायिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा लेकिन उसी में आप आगे बढ़ते रहेंगे। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति काफी अच्छी है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- ऊर्जा का स्तर थोड़ा घटा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में पहले से सुधार है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप मध्यम गति से आगे बढ़ रहे हैं। भाग्य के भरोसे अभी कोई नया कार्य प्रारंभ न करें, थोड़ा रुक जाएं। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, चोट-चपेट लग सकती है या आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति ठीक-ठाक है और व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि- जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी में कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य मध्यम है, लेकिन प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी आपका अच्छा चलता रहेगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी है। पीली वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा मध्यम रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखें और अपनी भावुकता पर काबू रखें। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम है। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं के संकेत हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर मन परेशान रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, बाकी स्थिति अच्छी है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कलहकारी सृष्टि का सृजन होगा। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक-ठाक है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- पराक्रम रंग लाएगा, लेकिन अभी जितना सोच रखे हैं, उससे थोड़ा कम रहेगा। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। बाकी प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- धन हानि के संकेत हैं, निवेश अभी मत करिएगा। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम-संतान मध्यम है। व्यापार की स्थिति लगभग ठीक रहेगी। पीली वस्तु का दान करें।