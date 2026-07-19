आज का राशिफल: कन्या राशि में चंद्रमा, मेष समेत इन राशियों को धन लाभ का योग, दिनभर मनाएंगे जश्न
आज चंद्रमा कन्या राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जिससे सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों के लिए धन लाभ, करियर और व्यापार में प्रगति के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को सेहत, खर्च और निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
Aaj Ka Rashifal 19 July 2026- ग्रहों की स्थिति- मंगल वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, सूर्य और गुरु कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं। जब चंद्रमा कन्या में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाते हैं। इसके बाद हस्त के होते हैं और फिर यह चित्रा के होते हैं। और यह नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है उत्तरा फाल्गुनी। सूर्य के नक्षत्र में, बुध के घर में चंद्रमा हैं और एक घर पीछे यानी सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। सिंह से दूसरे भाव में सिंह के नक्षत्र में (मतलब सूर्य के नक्षत्र में) यह हैं। यह धनदायक स्थिति बनाते हैं। व्यक्ति बाजार से जुड़ता है, व्यवसाय से जुड़ता है, रिसर्च से जुड़ता है, अर्थशास्त्र से जुड़ता है। तो एक अच्छी स्थिति जनमानस के लिए होता है। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
राशिफल-
मेष राशि: स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा मध्यम रहेगा, छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी। प्रेम संतान की स्थिति पहले से भी बेहतर है। व्यापार बहुत अच्छा है। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, सीखने को मिलेगा। सीखने के लिए बड़ा अच्छा समय है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा, निवेश कर सकते हैं।
वृषभ राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम संतान की स्थिति अभी थोड़ा भावुकता वाली होगी। संतान की स्थिति भावुकता वाली होगी और स्वास्थ्य, क्योंकि लग्नेश केतु के साथ चल रहे हैं चतुर्थ भाव में तो सीने का ध्यान रखिएगा। बाकी स्थिति आपकी अच्छी है, निवेश के लिए अत्यंत शुभकारी समय है क्योंकि द्वितीय भाव में स्वगृही बुद्ध बैठे हैं। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि: भूमि, भवन, वाहन में पैसे लगाना इस समय अच्छा होगा और थोड़ा कलह से बचिएगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो चुका है। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। अभी प्रेम में टूटन की स्थिति बनेगी, नए प्रेम में भी जाने के लिए उचित समय नहीं है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: पराक्रमी बने रहेंगे, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी बहुत अच्छा है। थोड़ा मुख पे अपने ध्यान रखिएगा, जुबान पे भी और जुबान से या मुख से संबंधित कुछ अगर रोग व्याधि होती है तो बहुत ध्यान से रहिएगा और किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लीजियेगा क्योंकि यह स्थिति खराब हो सकती है, हाईली संक्रमित होने का संकेत दिखता है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि: सिंह राशि की स्थिति हार्मोनल प्रॉब्लम, शुगर लेवल का बढ़ना, घबराहट, बेचैनी, अगर महिला है तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम इत्यादि दिखाई पड़ रहा है। अभी निवेश भी मत करिएगा, धन हानि के संकेत हैं। लेकिन रूपये-पैसे आएँगे। रखा हुआ या कहीं किसी को दिए थे तो वो वापस आएगा। लिक्विड फंड में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर निवेश किया तो नुकसान होगा। प्रेम-संतान की स्थिति अभी थोड़ी मध्यम बनी हुई है। व्यापार की स्थिति अच्छी है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि: कन्या राशि बड़ा ऊर्जावान बनी हुई है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध हैं। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी बहुत अच्छा है। निवेश अभी मत करिएगा, नुकसान का समय है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा। बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि: धन हानि के संकेत हैं। चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। धन हानि से ज्यादा ये है कि खर्च की अधिकता रहेगी। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा। लाल वस्तु का दान करना या लाल वस्त्र आदि का दान करना, मसूर की दाल दान करना आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएँगे। यात्रा का योग बनेगा। कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम-संतान बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है। निवेश के लिए बड़ा ही उपयुक्त समय है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।
धनु राशि: व्यवसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि: भाग्य साथ देगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। सरकार से जुड़ेंगे। जीवनसाथी उत्थान करेगा। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: कुंभ राशि को उदर रोग में परेशानी, उदर रोग से परेशान होंगे। गायनोकोलॉजिकल अगर महिलाएं हैं, तो गायनोकोलॉजिकल बड़ी परेशानी हो सकती है। पुरुष हैं तो आपको प्रोस्टेट वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, यूरिनरी सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। खराब समय है, बचके पार करिए। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार लगभग अच्छा चलेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि: प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम से ध्यान रखना चाहिए। यह थोड़ा सा चीजों को देखना चाहिए आपको और पैरों में कोई संक्रमण ना हो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी पहले से काफी बेहतर यह समय कहा जाएगा। कोई महिला या विपरीत लिंगी संबंध में आप पे उंगली उठ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए, इन दिनों ऐसा दिख रहा है। बाकी व्यापारिक स्थिति अच्छी है, निवेश के लिए भी उपयुक्त समय है। लाल वस्तु पास रखना, बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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