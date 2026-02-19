Aaj Ka Rashifal, 19 फरवरी 2026: आज धनु राशि का धन का आवक बढ़ेगा, मकर को धन हानि के संकेत

Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 19 फरवरी को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 19 फरवरी को गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj Ka Rashifal: आज गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल मकर राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 19 फरवरी को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 19 फरवरी को गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

राशिफल- मेष राशि- मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य फिर भी ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। प्रेम, संतान भी मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक-ठाक समय रहेगा लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- राजनीतिक स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यावसायिक भी मध्यम है। पिता के स्वास्थ्य पर और स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक। व्यापार मध्यम है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- यात्रा से बचें। धर्म-कर्म में अतिवादी न हों। भाग्य में भरोसा करके इन दिनों कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रेम, संतान, स्वास्थ्य मध्यम। व्यापार लगभग ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। ये समय थोड़ा रिस्की है। बचकर पार करिए। चाहे- स्वास्थ्य हो। प्रेम, संतान तो ठीक है। व्यापार भी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य- स्वयं का स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

सिंह राशि- जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। नौकरी-चाकरी में कोई विपरित स्थिति न पैदा हो- इस बात का ध्यान रखिए। प्रेम में, संतान में- ध्यान रखिए। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। पैरों में चोट-चपेट लग सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

तुला राशि- बच्चों की सेहत में ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। स्वास्थ्य- मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। प्रेम, संतान गड़बड़ रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- घरेलू सुख बाधित रहेगा क्योंकि बड़े गृह कलह की तरफ इशारा है। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। स्वास्थ्य भी प्रभावित है। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। पीली वस्तु पास रखें। काली वस्तु का दान करें।

धनु राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। कंधे से लेकर सर तक की प्रॅाब्लम कुछ हो सकती है। अपनों के स्वास्थ्य पर, स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापार मध्यम है। नकारात्मक लोगों से बचें-व्यापारिक दृष्टिकोण से। बाकी प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। धन का आगमन बढ़ेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- धन हानि के संकेते हैं। जुआ, सट्टा, लॅाटरी में पैसा न लगाएं। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- घबराहट, बेचैनी इत्यादि बनी रहेगी। मन परेशान, तन परेशान। प्रेम, संतान भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।