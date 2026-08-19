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Aaj ka rashifal (19 अगस्त 2026): राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, किन राशियों को लाभ और कौन रहें सावधान

By Pandit Narendra Upadhyay
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Aaj ka rashifal 19 August 2026, Today Horoscope: आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगी, जबकि कुछ राशि वालों को दिन संभलकर पार करने की आवश्यकता है। पढ़ें आज का राशिफल।

aaj ka rashifal 19 august 2026
आज का राशिफल 19 अगस्त 2026

Aaj ka rashifal 19 August 2026, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- मंगल मिथुन राशि में, बुध और गुरु कर्क राशि में, सूर्य और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र में है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और शुक्र के घर में विराजमान हैं। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ी सी चंचलता पर काबू रखना पड़ेगा, मन पर एक दबाव बना के रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि:

जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति होने की उम्मीद है या कुछ अच्छा करने की स्थिति बनेगी। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छी मुलाकात संभव है और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। बस अत्यधिक चंचलता पर काबू रखिएगा और काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

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वृषभ राशि-

छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी जो स्वास्थ्य से संबंधित होंगी। प्रेम की स्थिति काफी अच्छी है, संतान भी अच्छा काम कर रही है और व्यापारिक स्थिति भी अच्छी है। यह एक सुखद समय होगा लेकिन थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा, सफेद वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मिथुन राशि -

प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं, अत्यधिक चंचलता सही नहीं होगी और ऑकवर्ड सिचुएशन आ सकती है। प्रेम-संतान मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा है और व्यापार अच्छा है, गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि-

घरेलू सुख थोड़ा बाधित रहेगा और घर में कोलाहल की स्थिति रहेगी, शांतचित्त होकर निपटाइएगा। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम-संतान में थोड़ी दूरी है और व्यापार अच्छा है।

सिंह राशि:

व्यावसायिक सफलता मिलेगी, अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य पहले से सुधर चुका है। प्रेम में एक दूरी है, लेकिन प्रेम बहुत अच्छा है। संतान को लेकर थोड़ा मन दुखी रहेगा। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है, कोई अशुभता नहीं है, फिर भी थोड़ा मन परेशान रहेगा प्रेम और संतान को लेकर। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

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कन्या राशि:

स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर है। प्रेम और संतान बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है। धनागमन होगा, लोगों से मिलना-जुलना होगा। परिचय और अपने लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा। बस निवेश अभी मत करिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि:

सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। प्रेम और संतान थोड़ा मध्यम है, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि:

खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सिरदर्द और नेत्र पीड़ा संभव है। प्रेम और संतान की स्थिति पहले से काफी बेहतर है, व्यापार भी अच्छा है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

धनु राशि:

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार बहुत अच्छा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि:

कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, व्यापारिक सफलता मिलेगी। प्रेम आपके साथ व्यावसायिक स्तर पर भी साथ दे रहा है। संतान आज्ञा का पालन कर रही है, संतान तरक्की कर रही है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

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कुंभ राशि:

परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम होगी, व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मीन राशि:

चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। काली जी को सफेद वस्तु अर्पित करना शुभ होगा।

Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
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