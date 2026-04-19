Aaj Ka Rashifal 19 April 2026 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Horoscope 19 April 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 19 अप्रैल को रविवार है। आइए जानते हैं, 19 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 19 April 2026: ग्रहों की स्थिति- सूर्य, शुक्र और चंद्रमा मेष राशि में हैं। सायं काल के बाद चंद्रमा वृषभ के हो जाएँगे। अभी ये शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, जो एक शुभ नक्षत्र कहा जाएगा और अच्छी स्थिति कही जाएगी। लेकिन चूंकि सूर्य के साथ चंद्रमा जब होते हैं, तो एक तरीके से चंद्रमा का जो तेज है वो खत्म हो जाता है। तो एक मानसिक दबाव कहिये, या एक अवसाद की स्थिति या ऊर्जा के स्तर में कमी का अनुभव सब लोग करते हैं। गुरु मिथुन राशि में हैं, जो स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं। केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल और शनि मीन राशि में हैं। जहाँ पर मंगल शनि के नक्षत्र में, शनि स्वयं के नक्षत्र में और नीच के बुध चल रहे हैं।

आगे पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

मेष राशि: ऊर्जा का स्तर घटा हुआ रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम की स्थिति बहुत समीपता वाली एक बहुत अच्छी स्थिति, संतान की स्थिति अच्छी, करियर में भी अब धीरे-धीरे ठीक-ठाक होने लगा है और आप आगे बढ़ने लगे हैं। सूर्य को जल देना, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि: सायंकाल से एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी, उसके पहले थोड़ी खर्च की अधिकता, मानसिक परेशानी, सिरदर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि बना रहेगा। प्रेम की स्थिति काफी अच्छी, संतान की स्थिति काफी अच्छी, व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि: आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम और संतान का साथ होगा, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सही है। कोर्ट-कचहरी में ही आप जीत सकते हैं। राजनीतिक लाभ होगा, उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक प्रोफेशनल लाइफ आपकी काफी अच्छी दिख रही है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: यात्रा अभी लाभप्रद नहीं होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान भी अच्छा है। मतलब एक थोड़ा बेहतर टाइम का प्रारंभ हो गया है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि: परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, बहुत बचकर पार करें। किसी भी तरीके की कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान अच्छा है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि: जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सरकारी तंत्र से लाभ होगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में ड्राइनेस बनी रहेगी। प्रेम को बचाकर रखिए, संतान की स्थिति ठीक। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पिता से थोड़ी अनबन रहेगी, स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित है। तो थोड़ा सा बचके पार करिए, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि: मानसिक दबाव बना रहेगा, थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ के संकेत हैं। अभी महत्वपूर्ण निर्णय रोक दें। प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य) गड़बड़ रहेगा, व्यापार ठीक है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि: घरेलू सुख बाधित होगा, गृह कलह के संकेत हैं। स्वास्थ्य ठीक-ठाक लेकिन थोड़ा रक्तचाप ऊपर-नीचे हो सकता है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: पराक्रम रंग लाएगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य ठीक है लेकिन नाक, कान, गला की थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी प्रेम, संतान और व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।