आज की भविष्यवाणी (18 नवंबर 2026): राहु-चंद्रमा का ग्रहण योग, मकर समेत ये राशियां रहें बहुत अलर्ट
Aaj ka rashifal: आज राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में संयोग करके ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। ग्रहण योग को ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। जानें आपकी राशि पर राहु और चंद्रमा कैसा डालेंगे प्रभाव।
मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा और राहु ग्रहण योग बनाकर के कुंभ राशि में हैं। चंद्रमा यहां शतभिषा नक्षत्र में हैं। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। शतभिषा नक्षत्र और शनि की कुंभ राशि में चंद्रमा राहु के साथ संयोग कर रहे हैं। आय की स्थिति लोगों की बढ़ेगी, अचानक धन लाभ के संकेत होंगे, अचानक धन हानि के भी संकेत, अचानक चीजें होंगी लेकिन मजा किसी को नहीं आएगा। एक भयकारी, भयग्रस्त स्थिति पूरे जनमानस के लिए बनी रहेगी। तो यह शुभ समय नहीं है, यह एक-दो दिन की बात है। और शनि मीन राशि के गोचर में हैं, यह भी शुभ समय नहीं है, यह भी शुभ गोचर नहीं है।
मेष राशि:
मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद होगी। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। सूर्य को जल देना, काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
व्यापार की स्थिति पहले से सुदृढ़ होगी। फिर भी व्यापार को लेकर मन परेशान रहेगा। कोर्ट-कचहरी में असमंजस की स्थिति, न हार की न जीत की। सीने में विकार संभव है। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा न करें अभी। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
बहुत बचकर पार करिएगा। चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार अच्छा है। आंखों की सुरक्षा पर ध्यान दें। मुख्य रूप से शिकार हो सकते हैं। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
उदर रोग से परेशानी मिल सकती है स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है जीवन साथी को लेकर के मन असमंजस में रहेगा प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात ऑकवर्ड सिचुएशन में आ सकती है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि:
शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शमन कर देंगे आप गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा स्वास्थ्य प्रभावित है प्रेम संतान भी मध्यम दिख रहा है शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि:
बच्चों को लेकर के मन बहुत परेशान रहेगा प्रेम में बड़ा तू तू मैं मैं हो सकता है कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी ना ले स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा प्रेम संतान मध्यम रहेगा व्यापार अच्छा है काली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
गृह कलह के बड़े संकेत स्वास्थ्य प्रभावित है सीने में विकार संभव है घर में गृह कलह की स्थिति बनी रहेगी भूमि भवन वाहन की खरीदारी टलेगी प्रेम संतान का साथ बना रहेगा पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि:
नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मकर राशि:
धन हानि के संकेत हैं, निवेश अभी मत करिएगा। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा मध्यम, प्रेम, संतान बहुत अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें, शुभ होगा।
कुंभ राशि:
अज्ञात भय सताएगा। सकारात्मक-नाकारात्मक दोनों विचार में फंसे रहेंगे। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि:
खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। प्रेम को लेकर के नकारात्मक सोच रहेगा। बच्चों से दूरी बनी रहेगी। पार्टनरशिप में उथल-पुथल बना रहेगा। खर्च अनाप-शनाप होंगे। एक खराब समय का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम, संतान पे ध्यान दें, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करना, शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय