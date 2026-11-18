Aaj ka rashifal: आज राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में संयोग करके ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। ग्रहण योग को ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। जानें आपकी राशि पर राहु और चंद्रमा कैसा डालेंगे प्रभाव।

वृषभ राशि: व्यापार की स्थिति पहले से सुदृढ़ होगी। फिर भी व्यापार को लेकर मन परेशान रहेगा। कोर्ट-कचहरी में असमंजस की स्थिति, न हार की न जीत की। सीने में विकार संभव है। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: बहुत बचकर पार करिएगा। चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार अच्छा है। आंखों की सुरक्षा पर ध्यान दें। मुख्य रूप से शिकार हो सकते हैं। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

सिंह राशि: उदर रोग से परेशानी मिल सकती है स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है जीवन साथी को लेकर के मन असमंजस में रहेगा प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात ऑकवर्ड सिचुएशन में आ सकती है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि: शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शमन कर देंगे आप गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा स्वास्थ्य प्रभावित है प्रेम संतान भी मध्यम दिख रहा है शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि: बच्चों को लेकर के मन बहुत परेशान रहेगा प्रेम में बड़ा तू तू मैं मैं हो सकता है कोई महत्वपूर्ण निर्णय अभी ना ले स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा प्रेम संतान मध्यम रहेगा व्यापार अच्छा है काली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: गृह कलह के बड़े संकेत स्वास्थ्य प्रभावित है सीने में विकार संभव है घर में गृह कलह की स्थिति बनी रहेगी भूमि भवन वाहन की खरीदारी टलेगी प्रेम संतान का साथ बना रहेगा पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि: धन हानि के संकेत हैं, निवेश अभी मत करिएगा। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा मध्यम, प्रेम, संतान बहुत अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें, शुभ होगा।

कुंभ राशि: अज्ञात भय सताएगा। सकारात्मक-नाकारात्मक दोनों विचार में फंसे रहेंगे। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।