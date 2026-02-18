Aaj Ka Rashifal, 18 फरवरी 2026: आज धनु राशि का धन का आवक बढ़ेगा, मकर को धन हानि के संकेत, जानें 12 राशियों का हाल
Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 18 फरवरी को बुधवार है। आइए जानते हैं, 18 फरवरी बुधवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल मकर राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
राशिफल-
मेष राशि-डिस्टर्बिंग टाइम है। आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक-ठाक समय कहा जाएगा। कोई नुकसान नहीं है लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि- व्यापारिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कोर्ट-कचहरी से बचें। जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको थोड़ा राजनीतिक परेशानी उठानी पड़ेगी। प्रेम, संतान भी मध्यम है। व्यापार ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेगी। तो एक डिस्टर्बिंग टाइम है प्रोफेशन लाइफ में। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मिथुन राशि- मिथुन राशि को अपमानित होने का भय रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान प्रभावित है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक-ठाक कहा जाएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। बचकर पार करें। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान की स्थिति भी ठीक-ठाक है लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक समय कहा जाएगा लेकिन वाहन धीरे चलाएं। कोई रिस्क न लें। उदर रोग से संबंधित, पैरों में चोट-चपेट। एक खराब समय। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पिता के साथ संबंध पर ध्यान दें। अपने से बड़ों के साथ संबंध पर ध्यान दें। ये सब ध्यान देना पड़ेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि- स्वास्थ्य प्रभावित है। जीवनसाथी का साथ और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हैं। नौकरी-चाकरी की स्थिति मध्यम है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात थोड़ा खराब हो सकती है। थोड़ा बचकर पार करना पड़ेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु और काली वस्तु का दान करना शुभ है।
कन्या राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन शत्रु बहुतायत मात्रा में इस समय उत्पन्न होंगे। प्रेम, संतान भी मध्यम। व्यापार लगभग ठीक है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। हरी वस्तु पास रखें।
तुला राशि- मानसिक स्थिति बड़ी खराब रहेगी। कुछ भी निर्णय लेने लायक नहीं रहा है इस समय। मत लीजिए। विद्यार्थियों के लिए भी असमंजस की स्थिति। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक है। शनिदेव को प्रणाम करना और नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि- घरेलू सुख बाधित रहेगा। घर में बड़े कलह की आशंका है। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखें और काली वस्तु का दान करें।
धनु राशि- धन का आवक बढ़ेगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म उतना रंग नहीं लाएगा, लेकिन आप प्रयास जारी रखें। बाद में रिजल्ट पॅाजिटिव आएगा। प्रेम, संतान बहुत अच्छा। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि- जुबान पर काबू रखें। धन हानि के संकेत हैं। निवेश न करें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि- बेचैनी, घबराहट इत्यादि बना रहेगा। स्वास्थ्य- मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि- सर दर्द, नेत्र पीड़ा, खर्च की अधिकता, कर्ज की स्थिति। प्रेम, संतान, स्वास्थ्य सबकुछ खराब है। थोड़ा ध्यान दीजिए। काली वस्तु का दान करें और रुद्राभिषेक करें शिवजी का या जलाभिषेक करें। शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय