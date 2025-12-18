Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 18 December 2025: Todays Horoscope and Daily Predictions for All 12 Zodiac Signs
Aaj Ka Rashifal 18 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Aaj Ka Rashifal 18 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप:

Horoscope 18 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 18 दिसंबर को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 18 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Dec 18, 2025 05:38 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Rashifal 18 December 2025: ग्रहों की स्थिति- आज के दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान हैं। केतु सिंह राशि में हैं। वहीं बुध, शुक्र और चंद्रमा की युति वृश्चिक राशि में बन रही है। यह युति कुछ जातकों के लिए शुभ तो कुछ जातकों के जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी ला सकती है। सूर्य और मंगल दोनों धनु राशि में विराजमान हैं। यह योग विशेष रूप से करियर, प्रशासन, खेल और प्रतिस्पर्धा से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं, जबकि शनि देव मीन राशि में हैं। सभी ग्रहों की चाल से आज का दिन कुछ राशियों के लिए उन्नति के नए अवसर लाएगा तो कुछ राशि वालों सावधानी और संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई रिस्क मत लीजिएगा। वाहन धीरे चलाएं। प्रेम, संतान की स्थिति काफी बेहतर। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। प्रेम, संतान, व्यापार, नौकरी-चाकरी, साथ, संगत सबकुछ बहुत अच्छा है। आनंददायक जीवन गुजारेंगे। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- शत्रुओं पर विजय पा लेंगे। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। कार्य विघ्न-बाधा के साथ संपन्न हो जाएंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर रखिए। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि- भावनाओं पर काबू रखें। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- गृह कलह के संकेत हैं, लेकिन भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:2026 में शनि देव रहेंगे मीन राशि में, इन 5 राशियों को देंगे शुभ फल

कन्या राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें।

तुला राशि- धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। वाक्पटुता से कोई भी चीज जीत लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- सौम्यता के प्रतिक बने रहेंगे। शुभता के प्रतिक बने रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सर दर्द, नेत्र पीड़ा और खर्च की अधिकता, पार्टनरशिप में प्रॅाब्लम,अज्ञात भय बना रहेगा। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग और साथ बना रहेगा। व्यापार लगभग ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

कुंभ राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान की स्थिति सुधर चुकी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने